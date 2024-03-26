Депутат новосибирского горсовета Георгий Андреев обратился к руководству города с предложением создать паромную переправу через Обь. По мнению народного избранника, это может стать необходимостью из-за ремонтных работ на двух основных городских мостах.

Депутат новосибирского городского Совета Георгий Андреев опубликовал в своем ТГ-канале пост с обращением к главе города Олегу Клемешову. В документе депутат просит сообщить, готова ли Муниципальная аварийно-спасательная служба в случае тяжелой ситуации с транспортными заторами, вызванной ремонтом на Октябрьском и Димитровском мостах, создать паромную переправу для того, чтобы обеспечить работу экстренных служб.

Напомним, ремонтные работы с сужением проезжей части на Октябрьском мосту Новосибирска начались 7 марта, позднее на него запретили въезд грузовым автомобилям. Также, по данным городских властей, в первых числах апреля начнется ремонт на Димитровском мосту, в рамках которого будет перекрыто движение по стороне движения с левого берега на правый.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область остается в высокорисковой зоне мошенничества по ОСАГО.