Новосибирский депутат предложил организовать в городе паромную переправу на время ремонта мостов

Павел Ганьшин
 
Новосибирский депутат предложил организовать в городе паромную переправу на время ремонта мостов
Фото Андрея Баулина

Депутат новосибирского горсовета Георгий Андреев обратился к руководству города с предложением создать паромную переправу через Обь. По мнению народного избранника, это может стать необходимостью из-за ремонтных работ на двух основных городских мостах.

Депутат новосибирского городского Совета Георгий Андреев опубликовал в своем ТГ-канале пост с обращением к главе города Олегу Клемешову. В документе депутат просит сообщить, готова ли Муниципальная аварийно-спасательная служба в случае тяжелой ситуации с транспортными заторами, вызванной ремонтом на Октябрьском и Димитровском мостах, создать паромную переправу для того, чтобы обеспечить работу экстренных служб.

Фото из ТГ-канала Григория Андреева

Напомним, ремонтные работы с сужением проезжей части на Октябрьском мосту Новосибирска начались 7 марта, позднее на него запретили въезд грузовым автомобилям. Также, по данным городских властей, в первых числах апреля начнется ремонт на Димитровском мосту, в рамках которого будет перекрыто движение по стороне движения с левого берега на правый.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область остается в высокорисковой зоне мошенничества по ОСАГО.

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