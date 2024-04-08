Новосибирская мэрия поделилась информацией о ходе ремонтных работ на Октябрьском мосту. По данным пресс-центра городской администрации, подрядчики в ночь на вторник приступят к ремонту горячим асфальтом проезжей части по направлению на правый берег.

Пресс-центр мэрии со ссылкой на руководство МКУ «Гормост» сообщает, что в минувшие выходные подрядчики вели ямочный ремонт Октябрьского моста (по направлению к левому берегу) с применением горячей асфальтобетонной смеси. Всего удалось отремонтировать 2 200 квадратных метров дорожного покрытия по стороне движения к левому берегу.

Теперь подрядные организации займутся аналогичной работой на противоположной половине моста — им предстоит обновить еще около тысячи квадратных метров проезжей части, но уже в обратном направлении. К выполнению задачи рабочие приступят в ночь на вторник — работы ведутся в темное время суток, дабы максимально снизить влияние ремонта на дорожный трафик и не создавать препятствий движению транспорта. Ремонт планируется завершить до среды, после чего подрядчик приступит к ямочному ремонту на Димитровском мосту. Работы также будут идти ночью.

Ранее мы сообщали, что на базе новосибирского вуза откроется первая в регионе «Астра-лаборатория».