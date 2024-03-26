Ремонтные работы на проезжей части Димитровского моста должны начаться на следующей неделе — такая информация была обнародована на аппаратном совещании в новосибирской мэрии 26 марта. Городские власти находятся на этапе заключения контракта с подрядчиком.

На прошедшем во вторник 26 марта оперативном совещании в мэрии Новосибирска начальник городского управления автодорог Сергей Эпов доложил главе города Олегу Клемешову об ожидаемых сроках начала ремонтных работ на Димитровском мосту. По словам Эпова, городские власти до конца текущей недели планируют заключить муниципальный контракт с подрядчиком, а сам ремонт проезжей части моста должен начаться на следующей неделе — с начала апреля.

Напомним, некоторое время назад городские власти сообщали, что весной этого года начнется крупный ремонт Димитровского моста, который продлится около двух лет. Во время первой фазы, которая должна стартовать в начале апреля 2024 года, будет перекрыта и отремонтирована проезжая часть по направлению с левого берега на правый, по окончанию этих работ аналогичную операцию провернут с другой половиной моста. Кроме этого, с начала марта из-за ремонтных работ была сужена проезжая часть второго из основных новосибирских мостов — Октябрьского, позже на него запретили въезжать грузовым автомобилям. Ремонт на этом мостовом переходе должен продлиться до ноября 2024 года.

Спустя несколько дней с начала ремонтных работ на Октябрьском мосту в сми и соцсетях ожидаемо стали появляться сообщения о пробках, которые сковывают подъезды к нему на обоих берегах. Какими заторами обернется уполовинивание ширины Димитровского моста — покажет время.

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