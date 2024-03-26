Горсовет Новосибирска прекратит депутатские полномочия Натальи Пинус

Горсовет Новосибирска намерен досрочно прекратить полномочия депутата, избранного по округу № 45 (Академгородок), Натальи Пинус. Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте муниципального парламента, вопрос внесен в повестку дня мартовской сессии.

«В соответствии с п. 2 ч. 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава города Новосибирска, статьей 30.1 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска решил: досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов города Новосибирска Пинус Натальи Ивановны с 27 марта 2024 года», — сказано в документе.

Причиной для соответствующего решения послужило заявление о сложении полномочий, написанное Натальей Пинус в конце февраля текущего года. Свой поступок она обосновала невозможностью «совмещать свои ценности и принципы с продуктивной работой депутата».

Напомним, в сентябре 2023 года Наталья Пинус покинула Россию и переехала в Черногорию. В январе в своем телеграм-канале она сообщала о пунктах сбора подписей за кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина в Черногории.

Наталья Пинус дважды избиралась в Совет депутатов Новосибирска на округе в Академгородке. Она баллотировалась как самовыдвиженец и не вступала во фракции в горсовете. В последнее время депутат сотрудничала на округе с лидером новосибирского отделения «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду», федеральным парламентарием Александром Аксёненко.

В 2019 году Наталья Пинус от «Российского общенародного союза» безуспешно участвовала в последних прямых выборах мэра Новосибирска. В апреле этого года горсовет проголосовал за поправки в Устав, ликвидирующие народное голосование за главу города. Наталья Пинус была в числе тех, кто поддержал отстранение избирателей от решения вопроса, кому быть градоначальником. После этого депутат писала в соцсети: «Ситуация такова, какова есть. Я сама это все тяжело переживаю. Думаю, это скоро реализуется в моих действиях».

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