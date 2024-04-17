Путепровод по улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска будет отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщают городские власти. По данным пресс-центра мэрии, работы будут выполнены до середины следующего года.

По информации новосибирских властей, мост через железнодорожные пути на Добролюбова находится в состоянии, не отвечающем нормативным требованиям. МКУ «Гормост» уже заключило контракт на производство ремонтных работ, в настоящее время идет разработка необходимой документации. Сроки исполнения контракта — до середины 2025 года.

В рамках договора планируется отремонтировать железобетонные конструкции опор и балок пролетных строений с применением высокопрочных быстротвердеющих ремонтных смесей, а также мостовое полотно и тротуары; организовать водоотвод с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна; заменить деформационные швы и восстановить монолитные цоколи; сменить существующее ограждение проезжей части на новое металлическое барьерного типа, а также заменить перильное ограждение.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области пересмотрена система расчета тарифов на электроэнергию.