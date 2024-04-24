В Новосибирске МКУ «Гормост» приступило к ремонту моста в районе остановки «Звездной». Мост был построен в 2006 году и за время эксплуатации появились некоторые дефекты, сообщает пресс-центр городской администрации.

По контракту производится полная антикоррозионная защита металлических конструкций. Бетонные конструкции, подверженные разрушению и деградации, меняются на новые. Также предусмотрена замена остекления, оно будет из монолитного прозрачного поликарбоната.

«Из новшеств: мы добавляем полимерное антискользящее покрытие на ступенях и на прохожей части моста. Будет установлена система видеонаблюдения с выводом в систему «Безопасный город» и новое освещение, в том числе декоративное, которого раньше здесь не было. Освещение будет и внутри, и снаружи: внутреннее освещение – это для пешеходов, наружное – это декоративное: подсветка колонн, подсветка пролетных строений светодиодами», — рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Работы проводит подрядная организация «Дорожно-мостовая инспекция». По словам главного инженера «ДМИ» Дениса Павловича, помимо замены остекления, ограждающих конструкций, лакокрасочного покрытия, нужно еще заменить колясочные спуски, а также устранить дефекты железобетона. Сегодня идет демонтаж, пескоструйная обработка металлических поверхностей и сразу наносится грунтовочный слой, чтобы потом нанести два слоя краски и лак «антиграффити».

Общая сумма средств на ремонт данного объекта – около 13 млн рублей. Она включает весь комплекс работ. Завершить ремонт планируется до конца лета.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, когда завершится ремонт моста в Дзержинском районе Новосибирска.