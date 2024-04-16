7 тысяч квадратных метров проезжей части Димитровского моста предстоит заменить в ближайшую неделю при наличии благоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города Новосибирска.

Димитровский мост готовят к капитальному ремонту, и на одном из первых этапов рабочие подрядной организации ООО «СК Дороги Сибири» приступили к поддерживающему ремонту проезжей части. В выходные на мосту отфрезеровали 2 тысячи кв. метров дороги, а в ночь с 15 на 16 апреля начали укладку асфальтобетона по направлению с правого берега на левый. Решение вести работы только в ночное время принято, чтобы не создавать препятствий для движения транспорта, в том числе общественного.

«У нас не ямочный ремонт: по сути, мы полноценно меняем покрытие на всю ширину. Для этого выбрали наиболее подверженные разрушению участки. Они составляют на данном объекте 25% – это 7 тысяч кв. метров, которые нам предстоит заменить в ближайшую неделю при наличии благоприятных погодных условий. На сегодня подрядчик отфрезеровал 2 тысячи кв. метров, в эту ночную смену они будут перекрыты асфальтобетоном. В следующую ночь заходим на соседнюю полосу, которая находится в таком же состоянии. Локализация дефектов разрозненна, основные проблемы в конце моста (со стороны левого берега), они практически по всей длине: где-то в большей, где-то в меньшей степени, но мы вырезаем больше покрытия, для того чтобы обеспечить его сплошность и целостность», – рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Как отметил технический директор ООО «СК Дороги Сибири» Никита Дорошенко, на сегодня к ремонту моста привлечено порядка 25 рабочих, работу ведут в три звена. Одно звено фрезерует, другое – делает подготовку, третье – производит укладку горячей асфальтобетонной смеси, температура которой не должна быть менее 145 градусов. Привлечено 10 единиц техники.

Сейчас выполняемые работы носят временный характер, и в случае выявления каких-либо разрушений будут приниматься соответствующие меры. В рамках дальнейшего капитального ремонта поставлена задача – полностью заменить мостовое полотно: от нижнего слоя, с гидроизоляцией, защитным слоем, до верхнего.

Капремонт Димитровского моста в текущем году будет вестись по направлению с левого на правый берег. Мост будет частично закрыт, но движение, как и сейчас, будет организовано по трем полосам в каждую сторону. Принимаемые меры, как утверждают в муниципалитете, не окажут влияния на пропускную способность моста и не приведут к возникновению конфликтных точек: будут установлены специальные технические средства организации дорожного движения. Ремонт продлится два года, его завершение запланировано в 2025 году.