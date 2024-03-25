В Новосибирске грузовикам запретили въезд на один из мостов через Обь

Ольга Степанова
 
В Новосибирске грузовикам запретили въезд на один из мостов через Обь
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске с 25 марта текущего года грузовому автомобильному транспорту запрещен въезд на Октябрьский мост. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«Такое решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в связи с ремонтом Октябрьского моста. Мера призвана увеличить пропускную способность на объекте», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется для объезда использовать Бугринский и Димитровский мосты, быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске ограничат движение большегрузных автомобилей.

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