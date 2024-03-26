Банк России представил обновленный список регионов, которые считаются высокорисковыми с точки зрения недобросовестных действий по ОСАГО. Новосибирская область стала единственным сибирским регионом, оставшимся в «красной» зоне.

На 1 января 2024 года к зоне высокого риска мошенничества с ОСАГО отнесены пять субъектов РФ, сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». По сравнению с началом 2023 года, количество регионов в «красной» зоне сократилось более чем вдвое — год назад в зону высокого риска входили 12 российских субъектов. Во главе «красной» зоны традиционно расположились кавказские республики — Ингушетия, Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкессия. Последней же в этой пятерке стала Новосибирская область, оставшаяся единственным регионом Сибирского федерального округа (СФО) в зоне максимального риска страхового мошенничества.

Годом ранее в «красной» зоне с ней соседствовали еще два субъекта СФО — однако, за 2023 год Иркутская область и Хакасия улучшили свои результаты и перешли в «желтую» зону умеренного риска. Таким же образом выбыли из зоны максимального риска Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия, Бурятия, а также Приморский и Хабаровский края.

При этом, по статистике, сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО отмечено в 56 российских регионах, а общее количество страховых случаев в рамках ОСАГО снизилось в 75 субъектах РФ, большая часть из них показала снижение на 10 или более процентов.

Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область вошла в десятку регионов по количеству оформленных страховых случаев ОСАГО.