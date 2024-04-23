За счет чего Красноярск опередил Москву и Новосибирск в рейтинге доступности остановок общественного транспорта?

Специалисты аналитической компании Marketing Logic составили рейтинг российских городов-миллионников по доступности инфраструктуры общественного транспорта для жителей. Среди сибирских мегаполисов выше всего в итоговой таблице расположился Красноярск.

Согласно данным исследования, подготовленным на основе открытой информации Росстата, собственной витрины данных и геоинформационных технологий компании, инфраструктура общественного транспорта в крупных городах страны развита хорошо. Во всех мегаполисах пешеходная доступность остановок выше 90%. Лидером в РФ по данному показателю стал Санкт-Петербург: в шаговой доступности (до 500 м) остановок общественного транспорта здесь проживает 98,5% жителей.

Эксперты компании Marketing Logic, специализирующейся на геоинформационных технологиях и анализе данных, посчитали в административных границах каждого из 16-ти городов-миллионников доли жителей, живущих в пределах 500 и 1000 метров до остановки общественного транспорта. Учитывались остановки всех основных видов маршрутного транспорта: автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев, а также станции метрополитена. Остановки для такси не входили в рейтинг. Все расчёты проходили в геоинформационной системе Atlas: платформа выделила в отдельные полигоны все зоны доступности в радиусах 500 и 1000 м от каждой остановки.

В Сибири лучшую доступность общественного транспорта по итогам исследования показал Красноярск. В мегаполисе с населением 1,2 млн человек на расстоянии менее 500 метров от остановок живут 93,79% горожан. Это шестой показатель в стране. У Москвы, расположившейся в рейтинге следом за Красноярском, этот индекс на 0,3% ниже. Новосибирск (91,45%) располагается в рейтинге на 12 месте, Омск (90,54%) замыкает список. Пешеходная доступность остановок общественного транспорта до 1000 м во всех городах-миллионниках РФ выше 99%, кроме Москвы (94,43%).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о проведении в Новосибирске конкурса на оборудование остановок общественного транспорта.