Российский союз автостраховщиков (РСА) назвал российские регионы, ставшие лидерами по количеству оформленных страховых случаев в рамках ОСАГО. В топ-10 по итогам 2023 года попала и Новосибирская область.

Согласно данным, которые распространила пресс-служба РСА, Новосибирская область стала шестой в списке российских субъектов с наибольшим количеством оформленных страховых случаев на дорогах. На долю этого региона пришлось 5,9% от всех случаев оформления ответственности по ОСАГО во всей стране. В топ-10 оказался и еще один сибирский регион — Томская область замкнула своеобразную десятку лидеров с результатом в 5,2% страховых случаев от общероссийского объема.

Лидерами данного рейтинга (как происходит уже не первый год) стали кавказские республики — на долю Дагестана, Ингушетии и Чечни пришлась почти четверть от всех страховых случаев в рамках ОСАГО, оформленных в РФ за 2023 год — 24,8%. На противоположном конце рейтинга расположились Пермский край и республика Крым с результатом в 3,3%, а также Чукотский автономный округ — на него пришлось всего лишь 0,9% от общего числа страховых случаев.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске грузовикам запретили въезд на один из мостов через Обь.