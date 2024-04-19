Какой регион стал лидером СФО по производству молока?

Новосибирскстат подготовил данные по производству молока в регионах Сибирского федерального округа (СФО) по итогам первых двух месяцев 2024 года. Всего в СФО за отчетный период произведено 547,8 тысяч тонн молока.

Алтайский край стал лидером Сибири по объемам производства молочной продукции в январе-феврале 2024 года. В хозяйствах всех категорий здесь за два месяца произведено 137,9 тысяч тонн этого продукта. Отмечается, что 26,2% этого объема обеспечено работой индивидуальных хозяйств населения региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство молока в Алтайском крае снизилось на 0,5%.

Второй по объемам производства молока в СФО стала Новосибирская область. В регионе за два месяца 2024 года выпущено 126,1 тысяч тонн продукции. Это на 0,6% больше, чем в январе-феврале 2023 года. При этом хозяйства населения региона произвели лишь 5,8% этого объема.

Далее по выпуску молочной продукции в первые два месяца 2024 года следуют: Красноярский край (94,9 тысяч тонн), Омская (72,3 тысяч тонн) и Иркутская (41,4 тысяч тонн) области. Меньше всего молока в СФО за отчетный период произвели в Республике Тыва (2,8 тысяч тонн).

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