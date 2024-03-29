Уже на следующей неделе в Новосибирске начнется капитальный ремонт Димитровского моста, а также продолжится активный ремонт Октябрьского моста — его должны завершить осенью. Таким образом, в городе работы будут одновременно вестись на двух основных автомобильных мостах через Обь. О подробностях планируемых с 1 апреля работ рассказали в мэрии города.

По информации городской администрации, ремонт Октябрьского моста сейчас ведется круглосуточно тремя подрядными организациями: ООО «СпецТрансСтрой», ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги Сибири», которые контролирует МКУ «Гормост». В апреле на мосту запланировано произвести целый комплекс работ.

Как сообщается, по крайней правой полосе в направлении с правого берега на левый (от ул. Восход в сторону площади имени Карла Маркса) предстоит выполнить «демонтаж консольной части и защитного слоя проезжей части мостового полотна, монтаж подмостей и опалубки, армирование и бетонирование консольной части, демонтаж старых деформационных швов». Такие же работы, только в ещё больших объемах, будут выполнятся и с противоположной стороны — с левого берега на правый.

Кроме того, с правого берега на левый уже начнут монтировать монолитный бортик и карнизные блоки, готовить систему водоотвода и устанавливать перила. Полностью завершить ремонт Октябрьского моста власти планируют в октябре этого года.

Одновременно с этим в начале апреля подрядчики начнут капитальный двухлетний ремонт другого моста — Димитровского. На время его ремонта полосы сузят, а скорость движения снизят до 40 км в час.

Проведение работ сразу на двух мостах вызывает опасения горожан. В частности, о возможном транспортном коллапсе в городе предупредили депутаты на 33-й сессии горсовета 27 марта. В ответ на доводы парламентариев и.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Олеся Богомазова назвала невозможным откладывать начало ремонта Димитровского моста из-за его предаварийного состояния.

Подобная «накладка», при которой одновременно будут вестись ремонты на двух мостах, вызвана фактической задержкой сроков ремонта Октябрьского моста, обратил внимание председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский.

Олеся Богомазова назвала основной причиной ухудшения транспортной ситуации задержку строительства Группой «ВИС» 4-го моста, сдачу которого в эксплуатацию власти ожидали еще в 2023 году и, опираясь на это, планировали ремонты других мостов.

Напомним, что в настоящее время для сокращения пробок на Октябрьском мосту по нему запрещено движение большегрузов. Также департамент транспорта рассмотрит предложение депутатов о привлечении сотрудников ГИБДД для регулирования движения по Октябрьскому мосту.