Стоимость работ по строительству четвертого моста через Обь в Новосибирске, которые произвели с нарушением изначальной проектной документации или вовсе не выполнили, оценили в 3 миллиарда рублей. Информацией об этом поделилась пресс-служба новосибирского Заксобрания.

Оценку стоимости отклонений от проекта при строительстве четвертого моста во вторник, 23 апреля, обнародовала председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирской области Елена Гончарова, выступившая с докладом на очередной сессии регионального Законодательного собрания. По словам главы КСП, региональный минтранс выявил «работы на сумму около 3 миллиардов рублей, которые не соответствуют проектной документации либо фактически не выполнялись». Глава ведомства добавила, что требования об устранении нарушений в настоящее время рассматриваются в суде.

При этом, стоит отметить, что речь идет не о нарушениях, которые были выявлены «на днях», а обо всех отклонениях от изначально принятой проектной документации по мосту, которую получил концессионер (Группа «ВИС»). После появления в СМИ материалов, цитирующих выступление главы КСП, концессионер постройки четвертого моста прокомментировал ситуацию: по данным «ВИС», названная Еленой Гончаровой сумма — это оценка всех работ и решений, которые были применены на строительстве объекта и, по тем или иным причинам, не соответствовали изначально утвержденной проектной документации (которая, как выяснилось, содержала немало ошибок).

Фактически, строители моста подавали на госэкспертизу изменения в проект уже постфактум, после того, как что-то было сделано вразрез с оригинальной документацией — по информации пресс-службы Группы «ВИС», такой подход необходим для исключения простоев в работе. Концессионер сообщает, что в настоящее время в госэкспертизу подано и получено положительное решение по 30 томам проектной документации, а 128 – готовится к загрузке. Концессионер также обращает внимание на то, что проведенная федеральным казначейством проверка не выявила нецелевого расходования бюджетных средств по проекту.

Информация о том, что проверка выявила очередные нарушения в процессе строительства нового новосибирского моста и вынесла постановления о привлечении концессионера к административной ответственности появилась в конце прошлого ноября. Вскоре после этого Группа «ВИС» сообщила, что речь идет не о конструктивных дефектах, а о расхождениях с проектной документацией, которые не успели должным образом оформить. Незадолго до этого губернатор Андрей Травников заявлял, что власти заняли более жесткую позицию в отношении концессионеров и не намерены выделять средства на работы, расходящиеся с утвержденным проектом. В конце декабря глава региона подтвердил свой тезис: «Будет экспертиза — будут деньги». По последней информации, четвертый мост в Новосибирске должен быть достроен до конца 2024 года.