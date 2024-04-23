Когда завершится ремонт моста в Дзержинском районе Новосибирска?

В Дзержинском районе Новосибирска продолжается ремонт путепровода через железнодорожные пути на улице Трикотажной. Сдача путепровода в эксплуатацию намечена на июль текущего года, сообщает пресс-центр городской администрации.

Напомним, что поиск подрядчика для ремонта путепровода 1957 года постройки был объявлен в сентябре прошлого года. Договор был заключен с ООО «Батал». Часть контракта была выполнена в конце 2023 года: произвели разборку 50 % (одной стороны) конструкции существующего путепровода; отремонтировали по одной стороне барьерные ограждения на мосту и подходах; отремонтировали 25 % проезжей части.

Согласно оставшейся части договорных обязательств подрядчик планирует выполнить: разборку еще 50 % конструкции существующего путепровода (второй стороны объекта); ремонт 50 % барьерного ограждения на мосту и подходах (второй стороны объекта); ремонт проезжей части (75 %); ремонт деформационного шва; организацию безопасности движения – нанесение разметки.

Продолжаются работы на Октябрьском мосту — самом крупном из ремонтируемых объектов. В 2024 году предстоит закончить ремонт низовой консоли с гидроизоляцией на тротуарах и переустройством судовой сигнализации. Также капремонт Димитровского моста в текущем году будет вестись по направлению с левого на правый берег. Мост будет частично закрыт, но движение, как и сейчас, будет организовано по трем полосам в каждую сторону.

Ранее мы писали о том, что в Октябрьском районе Новосибирска отремонтируют путепровод.