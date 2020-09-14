Единоросс Яковенко прошёл в Совет депутатов Новосибирска

Кандидат от «Единой России» Евгений Яковенко сохранил мандат в Совете депутатов Новосибирска. На округе №35, где избирался единоросс, шла особо ожесточённая борьба — стало известно, что здесь незаконно проголосовали курсанты Новосибирского военного института нацгвардии.

Как сообщили представители оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» 14 сентября, на округе №35, где избирался Евгений Яковенко, а также кандидат от самой коалиции, 19-летний студент Вячеслав Якименко, обнаружена серьёзная фальсификация.

В книге избирателей округа оказался подшит список студентов Новосибирского военного института нацгвардии. Однако курсанты не имели права голосовать на этом участке, так как они не прописаны на его территории. Позже эту информацию подтвердила глава облизбикома Ольга Благо.

Сейчас областной избирком разбирается в ситуации. При этом при пересчёте голосов стало известно, что по 35-му округу победа досталась Евгению Яковенко. Депутат подтвердил эту информацию в разговоре с «Континентом Сибирь». Кроме того, избрание Яковенко подтвердил заместитель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Андрей Голомазов.

По мнению Евгения Яковенко, ситуация с голосованием курсантов — провокация со стороны его оппонентов.

«Я считаю, что это спланированная провокация. Это моё глубокое убеждение», — заявил Евгений Яковенко.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Яковенко ответил на своё «разоблачение» в фильме Алексея Навального.

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