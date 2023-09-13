Депутаты предложили дату довыборов в горсовет Новосибирска

Депутаты горсовета Новосибирска предложили дату довыборов по избирательным округам Новосибирска № 40 и № 49.

Довыборы на избирательных округах № 40 и № 49 Новосибирска предложено назначить на 17 декабря 2023 года. Решение принято комиссией по местному самоуправлению Совета депутатов Новосибирска 13 сентября. Об этом сообщила в своем ТГ-канале депутат Светлана Каверзина.

«Высказалась категорически против, потому что конец декабря — это время предновогодней горячки. Людям будет однозначно не до выборов, но депутаты посчитали, что это хорошая дата для проведения. Не согласна», — объяснила свою позицию независимый депутат Светлана Каверзина в видео, размещенном в ее ТГ-канале.

Окончательное решение о дате проведения выборов будет принято 27 сентября на очередной сессии Совета.

Напомним, что необходимость в проведении довыборов в горсовет возникла после лишения мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко (31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов). 9 августа депутатам не удалось оспорить решение в суде.