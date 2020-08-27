Глава штаба Навального в Новосибирке Сергей Бойко второй раз оштрафован за агитацию

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по административному делу руководителю новосибирского штаба Алексея Навального Сергею Бойко. Политику назначили штраф в размере 20 тыс. рублей за незаконную организацию агитационного мероприятия.

Приговор по административному делу был вынесен 26 августа, сообщили в суде.

29 июля Сергей Бойко разместил на площади Ленина агитационный куб независимой коалиции «Новосибирск 2020». В этом году оппозиционер принимает в выборах в Горсовет Новосибирска, которые пройдут вместе с выборами в Заксобрание региона в единый день голосования 13 сентября.

Установку куба полицейские квалифицировали как несогласованное массовое мероприятие. Представители правопорядка демонтировали сооружение и составили протокол по второй части статьи 20.2 административного кодекса РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Это уже второй штраф Сергея Бойко за установку агитационного сооружения. Так, 13 августа Центральный районный суд назначил политику аналогичный штраф по той же статье.

«Практически оправдали, можно сказать. А так двадцатка, и зарегистрированный кандидат может раздавать листовки в парке», — прокомментировал тогда Сергей Бойко в социальных сетях.

Одновременно с руководителем штаба Алексея Навального пострадала за агитацию и другой кандидат в новосибирский Горсовет – самовыдвиженец от коалиции «Новосибирск-2020» Хельга Пирогова. Она пожаловалась, что её оппонент от КПРФ Дмитрий Лобыня распорядился снять её агитационный баннер. В свою очередь, представители МКУ «Городской центр наружной рекламы», которые и демонтировали баннер, заявили, что его размещение не согласовано с мэрией.

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