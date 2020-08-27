Кандидат в депутаты Горсовета Новосибирска обвинила оппонента от КПРФ в краже агитационного баннера

Независимый кандидат в депутаты новосибирского Горсовета от коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова пожаловалась на своего конкурента в предвыборной гонке от КПРФ Дмитрия Лобыню. Из сообщения на Facebook, которое кандидат оставила на днях, следует, что она подозревает коммуниста в том, что тот снял её агитационный баннер.

«У меня украли огромный пятнадцатиметровый баннер. При чём тут нежные коммунисты, спросите вы. Восстанавливаю события», — написала Хельга Пирогова на своей странице (орфография и пунктуация сохранены).

Как Пирогова рассказала в соцсети, агитационный баннер со своим именем она разместила на одном из жилых домов 25 августа. При этом, утверждает кандидат в депутаты, этот шаг был согласован с ТСЖ и территориальной избирательной комиссией.

Как говорится в сообщении, на следующий день баннер снял сотрудник городского центра наружной рекламы, сославшись на то, что его размещение не было согласовано с мэрией. При этом политик подчеркнула, что её оппонент Дмитрий Лобыня является руководителем комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска. В то же время, именно этой структуре и принадлежит МКУ «Городской центр наружной рекламы».

Пирогова также сообщила, что ранее она написала на Лобыню жалобу, поскольку, по её мнению, его участие в предвыборной кампании проходит с нарушениями. А значит, повод для мести у её оппонента есть.

Напомним, выборы в горсовет Новосибирска и Законодательное Собрание Новосибирской области пройдут 13 сентября.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские представители КПРФ установили в городе новый памятник Ленину.

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