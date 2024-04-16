Очередная авиакомпания по инициативе транспортных прокуроров понесла ответственность за нарушение прав пассажиров. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, штраф за неподобающее обслуживание своих клиентов во время задержки рейса получила компания «Азимут».

Сообщается, что Красноярская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг пассажирам в международном аэропорту Красноярска. Как выяснило надзорное ведомство, рейс «Азимута» в Уфу и Минеральные Воды был задержан из-за неблагоприятной погоды более чем на 19 часов. При этом услуги по размещению в гостинице в период ожидания рейса были предоставлены перевозчиком с нарушением установленного законом срока.

Транспортная прокуратура внесла представление об устранении нарушений гендиректору авиакомпании — как сообщается, в результате этого были приняты меры, которые позволят не допустить повторения подобных ситуаций в дальнейшем. Авиаперевозчика также привлекли к административной ответственности: за повторное нарушение по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ авиакомпании выписали штраф в 30 тысяч рублей.

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