Замдиректора омских МФЦ вынесли приговор за взятку

Павел Ганьшин
 
Замдиректора омских МФЦ вынесли приговор за взятку
Изображение от freepik

Омский суд рассмотрел дело бывшего замдиректора городских Многофункциональных центров (БУ Омской области МФЦ). Как сообщает региональная прокуратура, мужчину признали виновным в получении взятки и приговорили к штрафу.

Ленинский районный суд Омска установил, что в ноябре 2022 года экс-заместитель директора омских МФЦ заключил контракты со своим знакомым индивидуальным предпринимателем на выполнение электромонтажных работ и текущего ремонта электрических сетей в одном из филиалов организации.

Кроме того, в декабре 2022 г. мужчина заключил фиктивный договор с лицом, не осведомленным о его преступных намерениях, на выполнение работ по демонтажу и монтажу сегмента мультисервисной сети в одном из офисов, однако фактически работы были выполнены тем же знакомым. За указанное содействие в заключении контрактов, беспрепятственный прием и оплату работ предприниматель передал должностному лицу 350 тыс. рублей в качестве взятки.

После получения указанной суммы фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. Во время расследования преступления мужчина в полном объеме признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн 600 тыс. рублей с пятилетним запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также, до уплаты штрафа суд сохранил арест, наложенный ранее на автомобиль осужденного, а полученные в качестве взятки 350 тысяч рублей конфискованы в доход государства.

Ранее мы рассказывали, что суд избрал меру пресечения экс-главе управления по экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимиру Вялкову.

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