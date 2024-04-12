Омский суд рассмотрел дело бывшего замдиректора городских Многофункциональных центров (БУ Омской области МФЦ). Как сообщает региональная прокуратура, мужчину признали виновным в получении взятки и приговорили к штрафу.

Ленинский районный суд Омска установил, что в ноябре 2022 года экс-заместитель директора омских МФЦ заключил контракты со своим знакомым индивидуальным предпринимателем на выполнение электромонтажных работ и текущего ремонта электрических сетей в одном из филиалов организации.

Кроме того, в декабре 2022 г. мужчина заключил фиктивный договор с лицом, не осведомленным о его преступных намерениях, на выполнение работ по демонтажу и монтажу сегмента мультисервисной сети в одном из офисов, однако фактически работы были выполнены тем же знакомым. За указанное содействие в заключении контрактов, беспрепятственный прием и оплату работ предприниматель передал должностному лицу 350 тыс. рублей в качестве взятки.

После получения указанной суммы фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. Во время расследования преступления мужчина в полном объеме признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн 600 тыс. рублей с пятилетним запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также, до уплаты штрафа суд сохранил арест, наложенный ранее на автомобиль осужденного, а полученные в качестве взятки 350 тысяч рублей конфискованы в доход государства.

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