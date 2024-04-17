Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю организовало проверку сети магазинов ООО «Кари» в Красноярске, Канске и Норильске, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам исследований, а также по заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы, в образце детских сандалий для девочек (модель JX23SS-1382-1) было обнаружено содержание хрома, превышающего норматив в 2 раза, что является нарушением требований Технического регламента и небезопасно для потребителей. В ходе проверки выявлены и другие нарушения: продажа товаров лёгкой промышленности, низковольтного оборудования, продукции для детей и подростков без надлежащей маркировки», — говорится в сообщении.

Управлением было выдано предписание ООО «КАРИ» о приостановке реализации небезопасной продукции с незамедлительным сроком исполнения. Товар был снят с реализации до вынесения постановления, а на сайте и в магазине была размещена информация об отзыве продукции. Компания на этом основании просила о смягчении наказания, однако за выявленные нарушения ей назначен штраф в размере 300 000 рублей.

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