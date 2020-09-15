Места в региональном парламенте получат бывший городской депутат и экс-первый вице-мэр Новосибирска. Всего у КПРФ по итогам выборов семь списочных мандатов.

Вечером 15 сентября прошло заседание избирательной комиссии Новосибирской области по подведению итогов голосования в Заксобрание по партийным спискам.

По информации «Континента Сибирь», КПРФ уже решила, кто получит «списочные» места в Заксобрании. Новосибирских коммунистов в региональный парламент вел мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он передает мандат другому кандидату от партии. Таким образом, мандаты, по информации «Континента Сибирь», новосибирский обком КПРФ распределит так:

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области в 6 созыве, номер два партийного списка Владимир Карпов, Александр Козлов, депутат Заксобрания 6 созыва, председатель региональной «Федерации профсоюзов Новосибирской области»; Бизнесмен Сергей Кальченко, экс-депутат горсовета Новосибирска 6 созыва; Владимир Анисимов, бывший первый вице-мэр Новосибирска, экс-заместитель председателя регионального правительства, экс-министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Новосибирской области; Ашот Рафаэлян, депутат Заксобрания 6 созыва, директор ООО «Гамма»; Бизнесмен, председатель правления фонда «Социальная опора» Андрей Любавский прошел в горсовет, его мандат регионального парламентария достанется бизнесмену, председателю совета директоров строительной компании «СК-Инвест» Никите Галитарову; Мандат Анатолия Локтя с высокой долей вероятности отойдет Николаю Машкарину, директору ООО «Ганзасоюз».

По одномандатным округам в Заксобрание НСО у КПРФ 6 побед. Таким образом, в новом созыве регионального парламента во фракцию коммунистов войдут 13 человек. В предыдущем было 17.

По итогам голосования по партспискам в Заксобрание Новосибирской области у ЕР 38,1 % и 18 списочных мандатов. У КПРФ – 16,6% и 7 мандатов по спискам. У ЛДПР – 13, 6 % и 6 «списочных» депутатов. «Новые люди» набрали 6,9 %, на 3 мандата. У СР – 6, 1 % и 2 человека, у «Партии пенсионеров» – 5,7 %, 2 списочных кресла.

По одномандатным округам у ЕР – 27 кандидатов, партия ведет переговоры о вступлении во фракцию с тремя самовыдвиженцами. Двое победивших одномандатников представляют в ЗС «Родину». Ранее «Континент Сибирь» публиковал предварительный список одномандатников ЗС.

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