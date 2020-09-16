Лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин поделился своим мнением относительно нового состава Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области после выборов 13 сентября.

– По большому счету, изменения в городском совете меня радуют. Мне кажется, что горсовет не должен быть ручным, и сейчас он таким точно не будет! Я считаю, что управление городом должно быть более продуктивным, без монополии одной партии. И теперь, даже с учетом одномандатников, которые вступают в «Единую Россию», монополия этой партии закончилась.

Конечно, наша партия «Родина» не совсем довольна итогами выборов. Считаю, мы их еще можем оспорить, если найдется достаточное количество протоколов. Не на 100% уверен, но мне думается, что наша партия набрала больше голосов. Будем проверять, пересчитывать.

То, что на прошедших выборах была такая низкая явка – полностью вина правящей партии. Именно власти сделали выборы нелегитимными, неинтересными для людей. И когда мы слышим вокруг: всё уже решено, всё уже куплено – это настораживает. Народ должен доверять действующей власти, но она делает так, чтобы было наоборот.

Ведь, когда произносят слово «халва» – слаще не становится. Мы не должны бездумно повышать тарифы, голосовать за все, что нам говорит исполнительная власть. Депутаты должны быть более-менее независимыми. Думаю, так и будет. Итоги этих выборов вселяют в меня такую надежду.

Да, мне жаль, что некоторые депутаты не вошли в новый созыв. Очень жаль, что, например, не прошел Игорь Салов. Я считаю его одним из самых ярких, хороших депутатов. Не думаю, что кто-то сможет его заменить.

Но все-таки прошло достаточное количество депутатов, которые могут бороться с действующей властью. Надеюсь, что Наталья Пинус сможет себя проявить в новом качестве. Очень за нее переживал и хотел, чтобы она выиграла эти выборы. Работал с ней весь созыв и имел возможность оценить её качества как депутата. Также у «Родины» прошел в горсовет Леонид Рыбин. Думаю, что все вместе мы сможем работать – по крайней мере очень на это надеюсь.

В целом, мне нравится новый состав – и горсовета, и заксобрания. Считаю, что таким составом мы сможем отстаивать свою точку зрения. Уж власти спать не дадим – это точно!

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