Депутат Государственной думы от Новосибирской области Виктор Игнатов прокомментировал «Континенту Сибирь» решение Совета депутатов Новосибирска принять в первом чтении новую схему деления территории города на избирательные округа.

«Кто и в чьих интересах будет корректировать границы округов, станет понятно после внесения поправок, которые будут поступать между первым и вторым чтением в срок до 2 апреля. Не исключено, что где то нарезка округов будет отличаться от той, что сегодня представил горизбирком. «Единая Россия» не намерена злоупотреблять своим большинством в Совете депутатов, границы округов попытаемся согласовать со всеми заинтересованными лицами независимо от их политической ориентации», — отмечает Виктор Игнатов.

В Новосибирске, по его словам, сегодня достаточно сильный депутатский корпус, который активно работал на своих округах, и внутри которого нет серьезной конфронтации. «Это достаточно дружный и работоспособный коллектив, костяк которого, мне кажется, переизберется на следующий срок. Многие из депутатов этого созыва, которые прошли в городской парламент по списку от партий, будут претендовать на вновь образованные одномандатные округа. В частности у «Единой России» было четыре депутата-списочника: Барсук, Трубников, Панферов и Курбатов. Насколько я знаю, трое из них собираются идти по одномандатным округам из числа вновь образованных», — поясняет Виктор Игнатов.

«Есть еще такой нюанс. У «Единой России», в отличие от других партий, существует праймериз. Нашим кандидатам нужно еще доказать свою состоятельность во время предварительного голосования. А уже по его итогам будет окончательно понятно, кто и по каким округам пойдет. Надеюсь, до лета ситуация в стране стабилизируется, и выборы пройдут в срок», — прогнозирует собеседник издания.

По его словам, новые границы округов учитывают сложившийся в городском совете паритет между политическими партиями. Поэтому в будущем созыве, все они, так или иначе, смогут быть представлены.

«На муниципальных выборах люди голосуют за конкретного человека, оценивая либо его работу, если это действующий депутат, либо его перспективы, если они не знают еще кандидата, как депутата. У многих депутатов этого созыва есть возможность переизбраться на новый срок независимо от их политического окраса, так как жители оценивают качество их персональной работы на округах, а не партийную принадлежность. Это подтверждает анализ предыдущих избирательных кампаний, когда количество голосов, отданных за депутата на округе, намного превышало число проголосовавших за партию, которую он представлял, — отмечает Виктор Игнатов. — Отменив выборы по спискам, мы убрали излишнюю политизированность городского совета и максимально приблизили депутатский корпус к избирателям – сделали количество округов больше, а избирателей на них – меньше, тем самым повысив доступность депутатов для горожан. Мне кажется, что от этого все только выиграют и будущий состав из 50 одномандатных депутатов городского совета, будет наиболее правильным и адекватным для решения настоящих и будущих задач».

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