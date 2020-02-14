Перезагрузка политических альянсов в Новосибирске

Отмена партийных списков в Совете депутатов Новосибирска – обострение или перезагрузка отношений между основными политическими игроками региона?

Ретроспектива

Сессия Совета депутатов Новосибирска 12 февраля закрыла вопрос о судьбе партийных списков. Следующий созыв будет состоять из 50 одномандатников. В действующем составе 10 человек получили места как представители партий, рейтинг которых на выборах 2015 года в горсовет был выше 5 процентов.

У ЕР нет особого резона выставлять напоказ результаты, которые они собирают по спискам. Больше бонусов смешанная система голосования дает «оппозиционным» силам. Кроме того, для них это способ провести спонсоров в депутатский корпус. У ЕР в Совете депутатов Новосибирска сейчас 29 одномандатников и 4 списочника, у КПРФ 8 одномандатников и 4 списочника, у ЛДПР один одномандатник и один списочник, у «Справедливой России» один списочник. Лидер новосибирской «Родины» Вячеслав Илюхин победил как самовыдвиженец. Как независимый кандидат выиграла кампанию и Наталья Пинус.

Интрига по партспискам возникла в разгар мэрской кампании 2019 в Новосибирске. «Единая Россия» на нее «не распылялась» и вплотную взялась за расчёт мест в депутатском корпусе города и области. В июле 2019 «Континент Сибирь» писал о дискуссии в рядах ЕР на тему: как не сократить партийное представительство. Одна из сторон придерживалась идеи: бросить все силы на то, чтобы как можно больше одномандатников выиграли выборы. Эту тактику лоббировал депутат Госдумы Виктор Игнатов, который был тогда заместителем руководителя Межрегионального координационного совета «Единой России» по Сибирскому федеральному округу. Другая сторона парировала: к чему лишний всплеск напоминаний, что партия склонна перекраивать выборное законодательство под себя?

Вопрос грозил подвиснуть. В сентябре первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, заручившийся поддержкой губернатора-единоросса, стал мэром второй раз. А депутатов горсовета по возвращении с «парламентских» каникул ждала инициатива об отмене партийных списков в Новосибирске. Формально предложение поступило от юриста Татьяны Брылевой, соратницы руководителя общественной организации «Гражданский патруль». К этому времени речи о сокращении числа списочников в Заксобрании уже не было. В октябре 2019 идея о переходе горсовета полностью на одномандатную систему прошла бурное обсуждение на публичных слушаниях. У руководства КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» позиция не менялась — они с самого начала выступали против. Публичное молчание единороссов бросалось в глаза и демонстрировало отсутствие единодушия как в верхушке ЕР, так среди рядовых членов фракции.

Разъяснительная работа

Когда в Новосибирск приезжал секретарь генерального совета партии, заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак, единороссы задавали ему вопросы в том числе и о партсписках. По словам собеседников «Континента Сибирь», которые присутствовали на тех совещаниях, решение сохранять смешанную систему или переходить на мажоритарную, федеральное партийное руководство оставляло на усмотрение местного актива.

Одна оговорка. Для Москвы главное – результат ЕР на выборах в Новосибирской области. И ответственность за итоги осенней кампании 2020 года на территории лежит на определенных лицах. Среди них губернатор Андрей Травников, который осенью встал во главе регионального партийного отделения. Избирательный штаб к этому времени уже возглавлял спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Виктор Игнатов тогда же был назначен куратором штаба от генсовета ЕР. В ноябре он официально вошел в федеральные руководящие органы ЕР – в президиум генерального совета партии. В декабре получил еще одно повышение по партийной линии – возглавил МКС ЕР по СФО. За городские выборы в штабе ЕР отвечает спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Теоретически отмена списков в горсовете – одно из средств достижения поставленной цели. Политическое чутье Игнатова ценят в федеральном руководстве ЕР, судя по его партийной карьере. Один из собеседников «Континента Сибирь» после разговора с губернатором о раскладе на предвыборном поле в Новосибирской области отметил, что Андрей Травников тоже доверяет Игнатову в вопросах политического менеджмента.

Ни к концу 2019 года, ни в январе 2020 публичных заявлений о решимости менять предвыборные правила со стороны ЕР не было. История рискованная. Для того, чтобы отмена списков прошла, на сессии нужно было собрать не меньше 34 голосов «за». Во фракции ЕР в горсовете всего 33 человека. Точка столкновения – «перенарезка» существующих округов: в случае принятия решения из 40 «обработанных территорий» нужно делать 50. Поэтому изначально настороженно к инициативе относились не только «списочники». Их во фракции ЕР всего 4. Один из них Владимир Барсук, которому вряд ли нужно переизбрание. Дмитрию Курбатову и без отмены списков вероятно пришлось бы искать «одномандатные» возможности остаться в депутатском корпусе. Евгений Панферов и представитель «команды Пака» Сергей Трубников могут рассчитывать на хорошую поддержку партии (в команде председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамина Пака несколько человек из регионального парламента и горсовета, включая спикера Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева).

«Разъяснительную работу» нужно было вести не только среди своих, членов фракции ЕР. Без «запасных» голосов от представителей других политических сил или независимых депутатов инициатива бы не прошла. Ключевую роль в «проработке» вопроса и переговорном процессе, по словам представителей руководства региональной ЕР, сыграли первые лица избирательного штаба. Губернатор как партийный лидер лично уделил этому время: регулярно отвечал на вопросы членов фракции ЕР в горсовете Новосибирска, встречался с некоторыми политиками не из лагеря единороссов.

Перезагрузка пактов

Есть мнение, что отмена партийных списков бьет по системе устоявшегося взаимовыгодного сотрудничества между лидером местных коммунистов, мэром Новосибирска и первым лицом региональных единороссов, губернатором Новосибирской области. Если для горсовета список больше не актуален, то вероятнее всего Анатолий Локоть пойдет на выборы во главе партийного списка в Заксобрание, то есть прямое политическое столкновение с губернатором делается неизбежным. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отмечал в разговоре с «Континентом Сибирь», что именно Андрей Травников возглавит список единороссов. Хотя губернатор Новосибирской области подчеркивал, что рассчитывает на сохранение диалога с городской властью, у некоторых бизнесменов и политиков есть резонные опасения на этот счет.

Шум, протесты, заявления на сессии при обсуждении вопроса смены предвыборных правил о нелегитимности голосования, угрозы судебными исками со стороны членов фракции КПРФ внешне усиливают впечатление «разрыва пакта» и обнуления отношений. Впрочем, мэр Новосибирска в эти прения не то, что не вступал, он отсутствовал в зале, когда они разворачивались.

Говорить о том, что мосты компромисса сожжены, не позволяет сама история альянсов между политическими игроками в Новосибирской области. Отмена партсписков выглядит не только как способ повышения качества партийного результата ЕР, но и как попытка обновления предвыборного поля в регионе. Первый заместитель руководителя ЕР в Новосибирской области Андрей Панферов допустил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что в сентябре значительно обновится не просто депутатский корпус, но и фракция ЕР – как минимум на 10 человек.

Участники кампаний вынуждены будут вступать в переговоры, перезагружать союзы и заключать новые. Не так важно, кто сейчас перехватил ведущую роль –у многих игроков расширяется пространство для торга, выдвижения условий. Речь не только о независимых кандидатах, «представителях общественности», малых и незарегистрированных оппозиционных партий: Ростислав Антонов, представители партии Навального в Новосибирске Сергей Бойко и Андрей Гладченко открыто говорят, что отмена партсписков повышает шансы «несистемных» игроков попасть в депутаты. Увеличение количества округов с 40 до 50 означает, что избирательные территории станут меньше. То есть, независимым кандидатам или выдвиженцам партий без квоты, освобождающей от необходимости сбора подписей, для регистрации нужно будет поручиться поддержкой всего в полторы сотни человек. «Увеличат число округов — тем лучше для нас и хуже для действующих депутатов: будем выставлять людей по одномандатным округам, особенно по новым. Оставят партсписки — рискуют получить невероятный партийный провал», — отмечал в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Андрей Гладченко.

Понятно, что отмена списков принимается не в интересах несистемных кандидатов. Смена правил – один из способов их разобщить, снизить уровень нежелательного для региональных властей негативного информационного шума, который выходит на федеральный уровень. Например, если список какой-то из партий не пройдет регистрацию.

Для опытных, но не востребованных сегодня политиков смена правил – тоже импульс заявить о своих притязаниях. «Родина»помогла Виктору Толоконскому в удобный момент послать недвусмысленный сигнал, что его возможностями не стоит пренебрегать. Что касается интересов этой партии, ЕР вряд ли от них отмахнётся – обе политические силы ориентируются на администрацию президента.

Лидер новосибирской «Родины» Вячеслав Илюхин, независимая Наталья Пинус, один представитель ЛДПР и один член фракции КПРФ вместе с единороссами проголосовали «за» отмену партийных списков в горсовете Новосибирска. Это политический шаг. Хотя не все уже получили железные гарантий от представителей избирательного штаба по выполнению выдвинутых ими условий. Но процесс запущен, было бы странно, если бы он не требовал от сторон задействовать интеллектуальные, личные лоббистские и политические навыки. «Перенарезка» округов безусловно укрепляет позиции специалистов по переговорным процессам. Об их весе на политическом поле и о качестве проведенной работы можно будет судить по персональному составу следующего горсовета, Заксобрания Новосибирской области, возможно и по итогам выборов в Госдуму на территории региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

ВИКТОР ИГНАТОВ,

депутат Госдумы, член президиума генерального совета «Единой России», руководитель МКС ЕР по СФО:

– Мне, как члену президиума генерального совета, руководящего органа партии, не известно ни о каких установках сверху об отмене партсписков. Как и другие политические силы, ЕР вынуждена была рассматривать инициативу, которую внесли «общественники». Мы решили ее поддержать. Юрист Татьяна Брылева, Ростислав Антонов проводили работу, выступали на публичных слушаниях, писали письма Дмитрию Асанцеву. Можно их поздравить, они смогли отстоять свою точку зрения.

На самом деле ЕР выгоднее горсовет из 40 одномандатников. 29 из 33 человек во фракции выиграли мажоритарные кампании, у подавляющего большинства из них сильные позиции, возможности на переизбрание. При 50 округах наши шансы не такие блестящие. Но затевать процедуру сокращения численности депутатского корпуса мы не будем. На это просто нет времени.

50 одномандатных округов – это широкий спектр возможностей для независимых кандидатов. Малым партиям достаточно сложно зарегистрировать список: помимо других процедур, нужно еще собрать больше 5000 подписей. Отдельно каждому кандидату для регистрации нужно всего около 140 подписей.

Никакого обострения отношений в политическом пространстве изменения в Уставе города не вызовут. Они существенно расширяют поле для маневра, достижения договоренностей. Наоборот, когда списки есть, все партии находятся в состоянии взаимной конфронтации и борьбы за голоса избирателей за свою партию, за максимальный рейтинг. Без списков деятельность приземляется до уровня округов и на конкретной территории. Между партиями, кандидатами возможны разносторонние альянсы, поскольку политическая составляющая уходит на второй план.

ВАЛЕРИЙ НАУМЕНКО,

член фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирска:

– «Единая Россия» ведет себя со списками как Колчак с золотым запасом России. Лихорадочно дербанят этот ресурс в нездоровой суете, граничащей с нарушением норм даже федерального законодательства. Осознавая близость политического краха.

И это происходит в городском совете самого крупного муниципалитета страны. Скандал этот перерастает обращением в суды, прокуратуру. При проявлении малейшего подобия судебного правосознания ранним летом или поздней весной решение, принятое в Совете депутатов 12 февраля, может быть отменено. И тогда в переносном смысле полетят головы тех, кто его судорожно проталкивал, невзирая на здравый смысл, нарушая все нормы.

Ведь можно было отложить и принять решение в спокойном режиме, с внесением поправок. В 2015 году 90 % горсовета договорились прежде, чем голосовать за списки. Сейчас одна партия всех под себя подмяла. Ничего хорошего это не принесет. Допускаю, что без давления на депутатов и осуществления разных форм подкупа инициатива не получила бы такой поддержки. Это мое личное убеждение, которое основывается на определённой информации. Я думаю, и на самого спикера горсовета тоже оказывалось давление, что очевидно отразилось на качестве его политических действий при проведении этой инициативы.

ВАЛЕРИЙ СМОРОДНИКОВ,

политтехнолог:

– Изменение конфигурации представительного органа власти для Новосибирска – это необходимость. Результаты «несистемной» оппозиции на выборах мэра в прошлом году указывают на возможность объединения людей по критерию протестного голосования. Смена правил – мера вынужденная, как последствие различных пактов и договоренностей в Новосибирской области. В городе не одна «партия власти», доверие к ним со стороны населения снижается. Поэтому выход в прямое электоральное противостояние может привести к непредсказуемым результатам. Современные методы коммуникаций мессенджеры и интернет не позволяют сдерживать, а тем более контролировать протестные настроения. Чем меньше у несистемных кандидатов возможностей к объединению, тем лучше для системных партий. «Борьба» кандидатов внутри округов, позволит направлять ресурсы более прицельно. Веник гораздо эффективнее ломать по прутьям.

АНДРЕЙ ПАНФЕРОВ,

первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, первый заместитель руководителя регионального отделения ЕР:

– Отмена списков обостряет политическую борьбу. Но мы все же решили пойти на этот шаг и консолидировано голосовать за изменения в Устав. Этим мы продемонстрировали, что прислушиваемся к мнению общественности. Ростислав Антонов был приглашен на трибуну во время обсуждения вопроса на сессии – это тоже показатель.

У нас сильные кандидаты. Но мы открыты для диалога с людьми, которые пользуются авторитетом на округах, готовы качественно отстаивать интересы избирателей. Они могут и не быть членами ЕР. Пересмотр системы выборов в горсовет открывает возможности для привлечения новых лиц в политику. Отмена партсписков повлияет на общую ротацию в депутатском корпусе. Не исключаю, что и наша фракция обновится как минимум на 10 человек.

Вопль по отмене списков поднимают те, кто чувствует, что у них сил на политическую борьбу маловато. Каждая партия борется за большинство. Я уверен, что мы его добьемся.

В 2015 году ЕР поддержала введение партийных списков. Но 5 лет – это приличный срок для политики. Поменялся курс президента и правительства, обострилась политическая борьба. Учитывая послание главы государства, мы обязаны проходить реорганизацию и трансформацию.

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