Один из самовыдвиженцев, вступивший во фракцию ЕР в Совете депутатов Новосибирска, Александр Мухарыцин, победил на выборах при помощи «Умного голосования». Оно призывало не поддерживать представителей «Единой России».

16 сентября в Совете депутатов Новосибирска прошла установочная сессия, во время которой спикер прошлого созыва Дмитрий Асанцев сказал, что фракция ЕР насчитывает 27 человек. Выборы выиграли 23 кандидата от «Единой России».

По информации «Континента Сибирь», во фракцию вступили четыре самовыдвиженца. К депутатской «группе большинства» примкнул Александр Мухарыцин, который, как «независимый» кандидат, победил на округе председателя бюджетной комиссии 6 созыва, члена фракции ЕР Валерия Черных. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Мухарыцин отметил, что решение он принял после совета с активом, который помогал ему на выборах. «Это нужно, чтобы выполнить наказы избирателей и скорее вникнуть в депутатскую работу», – подчеркнул Мухарыцин. Он добавил, что вчера написал заявление об увольнении с поста заместителя главы администрации Октябрьского района Новосибирска.

Напомним, что Мухарыцин – один из кандидатов, поддержанных «Умным голосованием», которое продвигало на выборах в Новосибирске оппозиционная коалиция, выступающая против представителей «партии власти».

Ранее Дмитрий Асанцев отмечал в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь», что ЕР ведет переговоры о вступлении во фракцию с несколькими самовыдвиженцами. Некоторые из них на тот момент уже заявили о том, что примкнут к депутатскому объединению. В их числе Дмитрий Асанцев назвал бывшего министра региональной политики Андрея Гудовского.

Депутат 6 созыва от «Справедливой России», который в этот раз пошел на выборы самовыдвиженцем, – генеральный директор строительной компании «Вира» Александр Савельев подтвердил «КС», что написал заявление о вступлении во фракцию ЕР. «Континент Сибирь» сообщал, что ЕР сняла своего кандидата на его округе перед голосованием.

Также «КС» писал о том, что во фракцию ЕР вступит самовыдвиженка Лилия Гончарова.

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