8 ноября в Новосибирск, где в этот день губернатор Андрей Травников официально возглавил региональное отделение «Единой России», приехал секретарь генерального совета партии, заместитель спикера Совета Федерации АНДРЕЙ ТУРЧАК. В интервью «Континенту Сибирь» он рассказал о будущем лидере тройки ЕР на выборах в Новосибирской области, о перспективах политического сотрудничества с КПРФ и об уроках внутрипартийной разноголосицы.

— Выборами 2020 года в Новосибирске занимаются Андрей Шимкив как руководитель избирательного штаба, Андрей Травников как секретарь регионального отделения «Единой России» и Виктор Игнатов как координатор от генерального совета партии. Насколько эффективен такой состав кураторов избирательного процесса, сработаются ли они? Какого вклада в результат вы ждете от каждого из них?

— Безусловно, сработаются. У каждого из них — своя политическая и электоральная компетенция, все трое избирались, были избраны. В коммуникативном плане тоже не предвижу никаких проблем. Полномочия внутри штаба будут четко распределены. Андрей Шимкив его возглавляет, он займется формированием самой структуры, включая технологическую группу. С точки зрения задач 2020 и 2021 гг. избрание Андрея Травникова секретарем регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области оправдано не только стратегически. Это системное решение, которое демонстрирует, что партия получила точку сборки политических сил на территории. У губернатора в свою очередь появился еще один, дополнительный, канал коммуникации — с представителями «Единой России», с жителями региона. Это честная позиция. Андрей Александрович и раньше не прятал голову в песок, в 2018 году он выдвигался в губернаторы от партии и победил с достойным результатом. О профессиональных способностях Виктора Игнатова вы знаете лучше меня. В его лице ЕР получает дополнительную связь с центральным исполкомом, на Викторе Александровиче —вопросы, связанные с обеспечением юридического, технологического сопровождения. На самом деле взрослые мужики способны сами между собой определиться, договориться. Уверен, КПД этой тройки будет высоким.

— Насколько свободны в принятии решений или определении предвыборной стратегии ЕР новосибирские кураторы кампании? Какую роль в руководстве и организации избирательных процессов в Новосибирской области в 2020 году будет играть московская политтехнологическая команда?

— Что вы имеете в виду под «московской политтехнологической командой»?

— Обычно на выборы в регионы приезжает группа политтехнологов, представляющая ту или иную фирму…

— Скажу вам свою сермяжную правду: ни одни привозные технологи не способны грамотно организовать кампанию в конкретном регионе. Лучше местных ситуацию на политическом ландшафте не знает никто. Это касается и понимания электоральной специфики. Точечно, под определенные задачи могут привлекаться внешние специалисты — я не стал бы называть их московскими политтехнологами, это не московский десант в том смысле, который вы в него, вероятно, вкладываете. Сама кампания ведётся местными силами, которые определяют её стратегию. Уверен, что так будет и в новосибирском избирательном штабе ЕР. У меня в Псковской области никогда не работали привозные технологи. В Новосибирской области достаточно своих специалистов. Я считаю, так и должно быть. Для кого-то выборы — это вопрос освоения бюджета, а для кого-то — работы на результат. Мотивация Травникова, Шимкива и Игнатова запредельна и по 2020, и по 2021 году. Так что всё сошлось, пазл собран.

— Ничего, что Шимкив не член партии?

— Ничего страшного, он наш сторонник, он член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области.

— Далеко не во всех регионах во главе отделений «Единой России» встали главы субъектов. На примере Новосибирска, как это объяснить? Чего ждет партия от подобного кадрового решения?

— 13 губернаторов возглавили партийные отделения. Обратите внимание, что в основном — руководители столиц федеральных округов.

— Это принципиальная позиция?

— Нет, так легли карты. Речь не шла о директиве сверху, это было встречное движение, инициатива самих губернаторов. Многие из них в период своей политической карьеры уже занимались партийной работой. То, что они встали во главе ЕР на своих территориях, — это просто честная позиция по отношению к избирателям.

— В Новосибирской области была заключена договоренность между мэром-коммунистом и Андреем Травниковым, в результате которой Анатолий Локоть не выдвигался на губернаторские выборы, а «Единая Россия» не участвовала в мэрской кампании. Пакт завершен? Каковы перспективы продолжения сотрудничества ЕР и КПРФ на следующих выборах в Новосибирской области?

— «Единая Россия» не только в Новосибирской области открыта для диалога, для совместной работы и договорённостей. Исходя исключительно из одной цели. Эта цель — не победа на выборах, а развитие конкретных территорий. Были договорённости, сейчас сложно обозначить точную конфигурацию на электоральный цикл 2020. Решение секретаря мы, естественно, будем обсуждать на заседании избирательного штаба.

— Оглядываясь назад, с вашей точки зрения, как «пакт» сказался на позициях ЕР в Новосибирской области? Оправдал ли он себя?

— Мы видим в целом стабильную политическую ситуацию, позитивный социально-экономический сценарий. Так что на ваш вопрос: да, для жителей Новосибирской области договоренность себя оправдала. «Единая Россия» держит большинство во всех представительных органах Новосибирской области. Эти позиции она должна, безусловно, сохранить. Помимо выборов мэра Новосибирска в области осенью прошло много других муниципальных кампаний, где 85 % побед — за ЕР. Это говорит само за себя. Хотите спросить: возглавит ли Травников список «Единой России»? Тогда спрашивайте.

— Если так складывается разговор, конечно, интересно: кто, с точки зрения партии, должен быть во главе списка?

— Сейчас в Новосибирской области проводится аудит, стартовая социология с целью определения дальнейшей стратегии кампании. Первое заседание избирательного штаба намечено на 8 ноября. Естественно, мы выберем такую тройку, которая позволит нам победить. Выступления Андрея Травникова и Андрея Шимкива на региональной конференции отвечают на многие вопросы. Я не только «ноги-руки» сейчас имею в виду. («Никакие выборы не делаются технологами, а делаются ногами. Поэтому всё в наших руках», заявил в выступлении на конференции Андрей Шимкив. — прим. «Континента Сибирь») Сам факт, что губернатор избран секретарем регионального отделения партии, говорит о том, кто же возглавит список. Иначе было бы не честно.

Но конфигурации могут быть разные. Читал, в том числе, и вашем издании о возможности перехода к мажоритарной системе перед выборами следующего года. Всё обсуждаемо. Главное сохранить самоидентичность нашей партии. Повторю тезис руководителя избирательного штаба ЕР в Новосибирской области: у нас нет задачи победить любой ценой. Нам нужна честная и чистая победа.

— Как вы оцениваете фактор третьей силы, возможностей несистемной оппозиции в Новосибирской области, которая уже проявила себя на выборах мэра в ситуации альянса между ЕР и КПРФ?

— Я не называл бы это альянсом, блоков никаких не было и нет.

— Условного альянса — отсутствия реальной конкуренции между ЕР и КПРФ.

— Третья сила для «Единой России» — это сама «Единая Россия». На конференции я об этом сказал. Победить нас в конкурентной борьбе на сегодняшний политический отрезок времени не может никто, кроме нас самих. Если коллеги этого не поймут, конечно, у нас могут быть проблемы в избирательной кампании. Мы сделаем все, чтобы их не было. Что касается итогов выборов мэра в Новосибирске и факта, что молодой человек (координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко занял второе место на выборах мэра Новосибирска 2019. — прим. «Континента Сибирь») набрал неплохой процент, всё это будет подвергнуто анализу, хотя наша партия и не выдвигала своего кандидата. В регионах итоги кампаний разнятся: где-то человек, чью фамилию, мы хорошо знаем, работает с коммунистами, где-то его люди идут автономно, где-то привлекаются другие партии для отработки технологий. Я уверен, что в Новосибирской области блицкрига у них не получится.

— Как на эффективности управления Новосибирской областью скажется приход губернатора на позицию секретаря регионального отделения партии? Опираясь, в том числе, на собственный губернаторский опыт, вы считаете полезным для региона такое совмещение позиций?

— Скажется. Позитивно. Кого мы хотим обмануть? Бюджет принимается Заксобранием, контрольный пакет голосов — у ЕР, она и берёт на себя ответственность. Исполнительная власть исполняет, тоже берет на себя ответственность. Просто теперь, с избранием Андрея Травникова на пост секретаря регионального отделения «Единой России», всё встало на свои места. Ему с этим ЗС следующие пять лет жить и работать. Открыто и откровенно — по сути, сформировалась команда, с которой губернатор идёт на выборы.

— Мы бы хотели задать вопрос и о Республике Алтай, где в этом году прошли выборы губернатора, кампания в Эл Курултай.

— Об этом лучше всего спрашивать Виктора Игнатова, он прожил там всё лето.

— Представляет интерес и ваша оценка результатов выборов в Республике Алтай с точки зрения позиций ЕР. Позиций фракции ЕР в Эл Курултай.

— Не стоит недооценивать сложности той избирательной кампании — всего, что на неё накладывалось, начиная изменениями пенсионного законодательства, заканчивая сменой главы региона. Нам удалось сшить две кампании — главы республики и выборы в Эл Курултай. В большинстве своём это заслуга Виктора Игнатова. Я присутствовал на первой сессии Госсобрания Республики Алтай. Спикер избирается только со второй попытки. Это нормально? В подтверждение моих слов о том, что угробить себя можем лишь мы сами, если внутри партии нет понимания. Позиции могут разделяться на фракции, но на сессии недопустимо. На Алтае произошло именно это. Виктор Игнатов прекрасно провел с парламентариями работу над ошибками. В итоге, ни по сенатору, ни по ключевым позициям в комитетах Эл Курултай подобного разнобоя не случилось. Не ждем, что дальше будет просто.

— Иркутская область тоже привлекает внимание. Под Сергеем Левченко качается кресло. Некоторые наблюдатели в начале года даже высказывали гипотезу, что Андрея Шимкива могут бросить в этот регион, если Левченко резко уйдет с поста губернатора.

— Подобные решения принимает один человек, которого сейчас в этой комнате нет. В целом я считаю, что партия в сентябре этого года в Иркутской области выступила прекрасно. 14 глав, включая мэра Братска Сергея Серебренникова, — все наши, Усть-Улимск не повторили. (В марте 2019 года мэром Усть-Илимска Иркутской области стала кандидат от ЛДПР Анна Щекина. — прим. «Континента Сибирь»). Для красной на протяжении нескольких лет Иркутской области — это отличный результат.

— Если говорить о Сибирском Федеральном округе, какие территории принципиально важны для партии с точки зрения ближайших избирательных кампаний?

— Все точки СФО. Выборы проходят каждое воскресенье, каждая кампания для нас важна. Безусловно, есть более насыщенные многоуровневые. По сложности Новосибирская область, вероятно, будет одной из самых напряженных — избирается городской Совет Новосибирска, Законодательное собрание, выборы в муниципалитетах.

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