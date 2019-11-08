Новосибирские единороссы обновили состав верхушки партийного отделения. В президиуме больше не состоят Владимир Лаптев и Владимир Городецкий.

8 ноября в Новосибирске проходит конференция «Единой России». Ранее «Континент Сибирь» писал об официальном избрании губернатора Новосибирской области Андрея Травникова секретарем регионального отделения партии.

Также на повестке вопрос о традиционной ротации руководящих органов политической организации. После тайного голосования делегатов конференции утвержден новый список 35 членов президиума регионального политсовета. В нем больше нет обоих сенаторов от Новосибирской области — экс-губернатора Владимира Городецкого и Владимира Лаптева, который в Совете Федерации является представителем региона от Законодательного собрания. Оба остались в составе политсовета новосибирской «Единой России».

Кроме того, из президиума выбыли вице-губернатор Вячеслав Ярманов и председатель Совета депутатов Карасукского района Новосибирской области Юрий Объедко.

Новыми членами президиума по результатам тайного голосования избраны мэр Кольцово Николай Красников, глава Чановского района, председатель совета глав муниципальных образований Новосибирской области Виктор Губер, председатель Совета депутатов Венгеровского района Владимир Никулич, глава Краснозерского района Александр Баев.

Доизбран в президиум первый вице-спикер и бывший секретарь регионального отделения ЕР Андрей Панфёров. Он вышел из него 23 октября после сложения полномочий главы организации. Первым решением обновленного президиума стало избрание Панфёрова первым заместителем секретаря новосибирского отделения ЕР. Ранее этот пост занимал министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев. «В моё отсутствие Андрей Панфёров будет исполнять обязанности секретаря отделения партии», — отметил на заседании Андрей Травников.

В остальном состав президиума регионального политсовета «Единой России» не изменился. Места в нем сохранили: губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, депутат Государственной Думы Виктор Игнатов, руководитель фракции ЕР в Заксобрании Валерий Ильенко, глава Колыванского района Евгений Артюхов, спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, секретарь баганского отделения ЕР Виктор Бамбух, исполнительный директор АНО «Историческое Общество СФО»Екатерина Болдырева, депутат Заксобрания Новосибирской области, генеральный директор ЗАО «Озёрское» Сергей Гайдук, председатель комитета по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения в Заксобрании Новосибирской области Игорь Гришунин, его заместитель социального комитета ЗС Татьяна Есипова, главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера Олег Иванинский, депутат Совета депутатов Новосибирска, генеральный директор НГОО «Наше здоровье» Игорь Кудин, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир, депутат ЗС Новосибирской области, генеральный директор ООО «Первый Строительный фонд» Майис Мамедов, депутат Совета депутатов Новосибирска, генеральный директор ООО «ПТК «ЗЖБИ 4» Екатерина Митряшина, депутат ЗС Новосибирской области Иван Мороз, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности в ЗС Александр Морозов, глава Сузунского района Лилия Некрасова, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС Новосибирский области Федор Николаев, председатель комитета культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Законодательного Собрания Новосибирской области Вениамин Пак, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в ЗС Евгений Покровский, директор МУП Новосибирска «Горводоканал» Юрий Похил, депутат ЗС Валентин Сичкарев, депутат горсовета Новосибирска Игорь Титаренко, депутат ЗС, руководитель общественной приемной председателя ЕР в Новосибирской области Елена Тырина, руководитель исполкома новосибирского регионального отделения ЕР Юлия Швец, главный врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов, вице-спикер Новосибирска Евгений Яковенко, министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев.

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