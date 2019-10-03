Иркутская область в ожидании смены власти

Как внутриэлитные флуктуации и интриги при распределении политических постов помогают коммунисту Сергею Левченко удерживаться у власти? Завершится ли успехом попытка форсировать выборы губернатора Иркутской области?

Давно тлеющие слухи о скорой отставке коммунистического губернатора Иркутской области Сергея Левченко достигли апогея на прошлых выходных после появления в информационном пространстве материалов, в которых со ссылкой на собственные анонимные источники утверждалось, что Кремль уже принял соответствующее кадровое решение. Медийный напор предваряли события, в очередной раз всколыхнувшие и без того достаточно бурную политическую жизнь региона, в котором действующая власть — это коммунисты. Буквально за пару дней до активизировавшихся новостей о грядущей смене первого лица субъекта федерации, Дума Иркутска выбрала несогласованного с «Единой России» спикера.

Новые лица и «Новый Город»

Для основной части политических наблюдателей стала неожиданной победа депутата-самовыдвиженца Дмитрия Ружникова в тайном голосовании за председательство в иркутском горсовете. До этого момента в публичном пространстве поддерживалась видимость высокой вероятности сохранения должности за 38-летним спикером прошлого созыва Евгением Стекачёвым. Он шел на выборы под флагом «Единой России» и, вероятно, рассчитывал, что пост останется за ним: его выдвижение открыто поддержали почти два десятка депутатов — практически две трети Думы, в которой сейчас занято 34 мандата. Ружникова же выдвинула группа всего из трех человек. Еще одним претендентом на пост главы городского совета был коммунист Виталий Матвийчук, который выдвинул себя сам, потом взял самоотвод. Итоги тайного голосования не вяжутся с предварительным раскладом: 22 — за спикерство Ружникова, всего 12 — за формально согласованного с ЕР Стекачёва.

Дмитрий Ружников — председатель городской Думы Иркутска с 27 сентября 2019. Родился в 1984 году. Зять экс-председателя регионального правительства, депутата Законодательного собрания Иркутской области, владельца строительной компании «Новый Город» Александра Битарова. Последние 11 лет Ружников был сотрудником этой организации. В прошлом созыве Думы входил во фракцию «Единая Россия». На выборы 2019 года шел как самовыдвиженец при негласной поддержке местной «Гражданской платформы».

Сразу же после голосования за нового спикера политолог Алексей Петров в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» предположил, что за Ружникова голосовали депутаты вне зависимости от партийной принадлежности: «Скорее всего, КПРФ, «Гражданская Платформа», беспартийные и даже члены «Единой России»», — отметил Алексей Петров.

В пятницу, вскоре после выборов нового спикера городской Думы руководитель регионального парламента, секретарь местного отделения ЕР Сергей Сокол заявил, что Ружников останется членом фракции ЕР. В понедельник они уже обсудили перспективы развития Иркутска.

Политолог, доцент Иркутского государственного университета Сергей Шмидт называет Сергея Сокола грамотным политиком, который «умеет перестраиваться по ходу игры». «Он поддерживал кандидатуру Стекачёва. После избрания Ружникова формально показал, что отношения с новым спикером налажены. ЕР в Иркутской области расколота, внутренний конфликт получил разрядку в виде произошедшего в Думе. Для публики событие было неожиданным и даже сенсационным, но большая часть депутатов, видимо, была готова — посты были распределены на той же сессии, где Ружников стал спикером», — рассуждает эксперт.

Политтехнолог, автор проекта «Архитектура власти» Андрей Трошкин в этом году работал на выборах в Иркутске. Он отмечает: самому Стекачёву уверенности в сохранении за ним поста придавало согласование его кандидатуры в администрации президента и на конференции ЕР: «Расклад голосования был для него ударом. 22 голоса за Ружникова говорят о тщательно подготовленной операции. Стекачёв сам себя подставил, именно он инициировал тайное голосование и плёл интриги в течение последнего года. Кроме того, он видел себя, в том числе, мэром города или сити-менеджером», — высказал «Континенту Сибирь» свои мысли о произошедшем Андрей Трошкин.

На сентябрьских выборах ЕР получила в Думе Иркутска большинство, несмотря на то, что в регионе партия находится в оппозиции действующей власти. Депутат Госдумы, куратор от ЕР в Иркутской области Виктор Зубарев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечает, что позиции ЕР в регионе — результат конструктивной системной работы секретаря иркутского отделения партии Сергея Сокола. Победу Ружникова в борьбе за пост спикера Виктор Зубарев назвал «прогнозируемой». По его словам, избрание председателя отвечает запросу на новые лица. А самого Ружникова он считает «компромиссной фигурой». «Иногда в интересах партии принимается решение о консолидированном голосовании. В Иркутской области мы дали возможность каждому депутату от ЕР сделать выбор самостоятельно. Настоящая демократия в том и заключается, что до последнего момента есть варианты. Населению требуется новый вдох кислорода, его олицетворяет новый спикер. Но мы все остается в одной команде, Евгений Стекачёв — один из лидеров «Единой России» в Иркутской области. В партии много дел, не только борьба за первые позиции», — подчеркнул депутат Госдумы.

Некоторые политические эксперты в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» высказали уверенность, что новая система договоренностей, в результате которой во главе городской Думы встал предварительно не согласованный с ЕР Ружников, сложилась буквально накануне голосования. К выстраиванию этой схемы приложили руку политические и бизнес-элиты региона.

Ситуативный союз

Проигрыш Стекачёва за пост спикера был интересен, например, конфликтовавшему с ним мэру Иркутска Дмитрию Бердникову. По предварительному плану, сам градоначальник мог бы попытаться бороться за пост руководителя Думы. Но не сумел провести на выборах в городское собрание свое большинство.

Напомним, за два дня до сессии Бердников отказался от мандата. Раньше глава города выбирался из числа депутатов, но 18 сентября губернатор подписал изменения в законодательстве — Иркутск будет возглавлять сити-менеджер, который победит в конкурсном отборе. Бердников предпочел покинуть Думу, чтобы доработать до окончания срока мэрских полномочий — до весны следующего года. Эксперты полагают, это время он потратит на попытки добиться пересмотра системы избрания главы Иркутска.

Сергей Шмидт в беседе с «Континентом Сибирь» отмечает: смысл договоренностей перед голосованием за спикера сводился к консолидированной поддержке Ружникова депутатами Бердникова и группы, представляющей интересы строительного бизнеса, в первую очередь «Нового города», связанного с зятем нового председателя Думы, депутатом Заксобрания Александром Битаровым. «Семейно-клановый характер Иркутской политики — притча во языцех. Самые влиятельные люди в строительном бизнесе — семья Битаровых и семья Красноштановых», — говорит Сергей Шмидт. Представители обеих фамилий присутствуют в законодательной власти региона.

Александр Битаров родился в 1957 году. Депутат Законодательного собрания Иркутской области. С ним связана иркутская строительная компания «Новый город», в настоящий момент он является генеральным директором одноименного благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив. Его называют одним из главных спонсоров победы коммуниста Сергея Левченко на губернаторских выборах в 2015 году. С 2015-2017 гг. был председателем правительства Иркутской области. В исполнительной власти региона присутствовал и до Левченко. 2004-2005 — первый заместитель главы администрации Иркутской области. 2009-2010 — первый заместитель председателя правительства Иркутской области. Был областным депутатом в 1987–1989, также избирался в региональный парламент в 1996, 2001, 2008, 2013 и 2018 годах. 2010-2012 гг — секретарь иркутского регионального отделения «Единой России». С 2013 года связан с «Гражданской платформой».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что Битаров в очередной раз продемонстрировал свои лоббистские возможности. «Сложился ситуативный союз, договорились с Бердниковым, выстроили хитрую конфигурацию. Думаю, главным бенефициаром стал Битаров, эту партию выиграл в первую очередь он. По сути дела, речь идет о недопущении монополизации власти в регионе, о возможностях продвигать свой бизнес в сложившихся условиях», — рассуждает Евгений Минченко.

По мнению Сергея Шмидта, смена власти в Думе Иркутска и вклад мэра Бердникова в произошедшее резко повышают его шансы остаться градоначальником. «Неизвестно, какую он поведет игру, — через модель сити-менеджера или возвращение прямых выборов — но новая система договоренностей между Бердниковым и строителями резко повышает его шансы. Это долгосрочный результат, если, конечно, договорившиеся стороны не предадут друг друга», — продолжает политолог.

Евгений Минченко в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» придерживается другой позиции насчет Бердникова. «Стекачёв — это группа «Ростеха», Чемезова, тогда как Бердников — группа Юрия Чайки, а Ружников — это строители, которые в Иркутской области в данной ситуации оказались сильнее. Бердников рассчитывал получить большинство в Думе, но не смог. Его группа показывает ослабление. Теперь исход выборов сити-менеджера не предопределен. Во многом он будет зависеть от того, уйдет ли в отставку действующий губернатор Сергей Левченко», — отмечает Евгений Минченко.

В ожидании губернаторопада

Напомним, что в последнем аналитическом докладе «Минченко консалтинг», губернатор Иркутской области получил всего 4 балла за политическую устойчивость. «Левченко почти полностью утратил поддержку политбюро. На федеральном уровне, он может рассчитывать только на лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В регионе он многих настроил против себя. Крупный бизнес разочарован результатами его правления. Основные претензии: скорость принятия решений, слабая в экономических вопросах команда, с которой бизнес-группам непросто находить понимание. У Левченко уже нет былой поддержки Дерипаски, Чемезова», — объясняет Евгений Минченко.

Условия для отставки Левченко «созрели», к нему много вопросов насчет качества управления регионом. «Но это же можно сказать и о других неудобных федеральному центру руководителях субъектов федерации, избранных на прямых выборах — о главе Хакасии Коновалове, о главе Хабаровского края Сергее Фургале, например», — замечает в беседе с «Континентом Сибирь» политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Евгений Минченко также не склонен уверенно предрекать уход Левченко с губернаторского поста в ближайшее время. «Процесс тормозят «технические проблемы». Сам Левченко заявление писать явно не хочет. Отправлять в отставку по утрате доверия избранного на прямых выборах оппозиционного главу региона — сомнительная история. Он может пойти на перевыборы с позиции пострадавшего», — говорит Евгений Минченко.

Впрочем, «силовой» или другой жесткий сценарий отрешения от власти, например, «по утрате доверия президента» может законодательно закрыть Левченко дорогу на выборы в 2020 году. Но это не значит, что КПРФ, у которой в Иркутской области и кроме губернатора есть сильные представители партии, легко отдаст регион. Сергей Старовойтов отмечает, что если бы не реальная вероятность, что коммунисты обыграют в прямых выборах поставленного Кремлём врио, вопрос с отставкой Левченко мог бы решиться раньше.

На руку Левченко играют шаткая политическая ситуация в регионе, внутриэлитные конфликты и раздробленность в «Единой России». По мнению Сергея Шмидта, если бы не зыбкость достигнутых договоренностей и перестройка раскладов, вроде тех, что привели на пост главы Думы Иркутска Дмитрия Ружникова, областью мог бы уже какое-то время руководить назначенный врио. «Высокая конфликтность в политических и бизнес-элитах, неспособность договориться, в том числе, согласовать единую позицию в борьбе против Левченко, работают в пользу того, что он досидит до конца срока и в следующем году пойдет на перевыборы. Как разрешится эта загадка, станет понятно, если в ближайшие 2-4 недели «Ростех» или другие крупные корпорации заведут в регион своих кандидатов. В шорт-листе вероятных врио, на мой взгляд, значится Сокол и Бердников», — резюмирует Сергей Шмидт.

Андрей Трошкин парирует: «Позиции ЕР и Сергея Сокола, который продвигал Стекачёва, пошатнулись. «Губернаторство Сокола остается под вопросом. Очень шатко его положение и в качестве руководителя регионального отделения ЕР».

Строительное лобби показало свое влияние, когда привело на пост спикера зятя авторитетного иркутского депутата и застройщика. Не исключено, что эта группа не намерена повышать ставки и претендовать на серьезное участие в решении вопроса о будущем губернаторе. Но от того, как он решится, зависит будущий расклад в регионе, с которым связаны их бизнес-интересы.

Основной игрок в губернаторской схватке стоит за спикером ЗС Иркутской области Сергеем Соколом — «Ростех», его глава Сергей Чемезов. Но это не значит, что именно Сокол автоматически возглавит регион в случае отставки Левченко, считает Сергей Старовойтов. Именно потому, что эта кандидатура — не гарантия победы над кандидатом от КПРФ на прямых выборах. В чем смысл менять одного коммуниста на другого?

Одно время в Новосибирске активизировались слухи, что на позицию врио губернатора Иркутской области может рассматриваться действующий спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Его связи на федеральном уровне делают допустимым сценарий, при котором влиятельный руководитель регионального парламента может возглавить один из субъектов страны. Но их в России — восемь десятков, не говоря о других должностях в структуре федеральной власти. Напомним, что сейчас Андрей Шимкив сосредоточен на выборах в Заксобрание Новосибирской области. «Континент Сибирь» сообщал, что он назначен руководителем избирательного штаба единороссов.

Что касается Иркутской области, развязка интриги с отставкой действующего губернатора или получение им карт-бланш на перевыборы в 2020 году зависит от диалога между федеральным руководством КПРФ и кураторами политического блока АП. Сергей Старовойтов подчеркивает, что сам Левченко в этих переговорах — не самостоятельная фигура, а часть договорной конструкции.

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