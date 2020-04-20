Ликвидация списочных мест в горсовете Новосибирска может вынудить КПРФ быть напористее в споре за округа некоторых потенциально уязвимых единороссов. Одна из полыхающих точек – Первомайский район.

Пока избирательные кампании в Новосибирской области не перенесли, «Континент Сибирь» продолжает изучать предвыборный расклад на разных территориях региона.

На сохранение численности своих фракций в следующем созыве, судя по заявлениям партийных лидеров, настроены как в «Единой России», так и в КПРФ. Вряд ли на подготовительном этапе реально развести интересы всех потенциальных участников кампании. Один из способов нейтрализовать соперника – убрать будущего оппонента с дистанции руками его же товарищей. Случается, этому способствуют результаты внутрипартийных проверок.

Одно из внутренних расследований запустила ЕР по факту жалобы на первомайского депутата, председателя комиссии по градостроительству в горсовете Новосибирска Дмитрия Дамаева. Обращение адресовано секретарю регионального отделения партии, губернатору Андрею Травникову, а также главе комиссии по этике в Госдуме РФ, легендарной Валентине Терешковой. Послание подписали в основном председатели ТОС.

Подписанты просят обратить внимание партийного руководства: Дамаев хамит, морально давит на общественных деятелей и вызывает тех, кто его критикует, на боксерский ринг. «Что будет завтра???? Расстрел и поножовщина???» – взывают авторы письма.

К жалобе приложены скриншоты комментариев Дмитрия Дамаева и его помощников под постами о жизни района в одном из «первомайских» пабликов. Приложена также личная переписка депутата с председателем ТОС «Солнечный» Евгением Романенко. Ранее Дамаев публично заявлял о нелегитимности избрания Романенко председателем ТОС.

Дмитрий Дамаев рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что местное и московское руководство партии отреагировало на эту жалобу. Сам он уже написал объяснение на имя председателя Совета депутатов Новосибирска. Кроме того, лично обзвонил некоторых из подписавшихся, которые работают на его округе: «Подписали 15 председателей ТОС (из них только 7 с моего округа, не все активно работают), три представителя общественных организаций. Я поговорил с тремя ТОС и двумя общественными организациями. Мне сказали, что исполняли просьбу. Понятно, ТОСы зависимы от районной администрации», – говорит Дмитрий Дамаев.

Заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов скептически отнесся к идее зависимости ТОСов от районной администрации. «Председатели ТОСов – люди, которые на собственном энтузиазме занимаются общественной деятельностью. О какой зависимости может идти речь?» – отреагировал чиновник на вопросы редакции.

По его словам, на оплату работы председателей ТОС, которые заключили договор с мэрией на финансирование реализации и организации деятельности, из бюджета выделяется 15 660 рублей ежеквартально.

Руководитель отделения «Единой России» в Первомайском районе, депутат горсовета Новосибирска Евгений Панферов отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь», что ситуация неоднозначная. «Жалоба была адресована не на нашу организацию. Разбирательство идет на более высоком уровне, где и будет принято решение», сказал он.

Трое из четырех действующих депутатов городского Совета и регионального Заксобрания от Первомайского района – члены фракций ЕР. В 2015 году КПРФ провела в ЗС по партийным спискам застройщика Евгения Коновалова. В горсовете от ЕР работают Дмитрий Дамаев и застройщик с антирейтингом Александр Родионов. Единоросс Александр Козлов выиграл прошлые выборы в региональный парламент с минимальным отрывом от выдвиженца КПРФ. Кандидатам от ЕР в Первомайском районе, которые пройдут праймериз – серьезнейший этап избирательной кампании – предстоит острая схватка за победу на выборах.

Очевидно, единороссу Дмитрию Дамаеву даже не придется настраиваться на борьбу: он давно в тонусе из-за частых пикировок с представителями местной администрации, с некоторыми районными организациями. Не сложились у Дамаева отношения и с Виталием Новоселовым, который возглавил Первомайский район два года назад.

Например, Дамаев рассказывает, что тщательно отслеживает разбирательство, в котором фигурирует имя главы района. «Оно посвящено тому, что на момент заключения трудового договора уровень образования Виталия Новоселова не отвечал квалификационным требованиям. Есть решение суда первой инстанции. Но вышло так, что представитель процессуального истца не требовал от мэрии расторгнуть трудовой договор с Новоселовым. Поэтому после суда он сохранил должность. Областная прокуратуру обжалует решение. Должна быть апелляция», – рассказывает Дмитрий Дамаев.

Виталий Новоселов – давний член команды мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Был его помощником, когда нынешний градоначальник работал в Госдуме. После победы Локтя на мэрских выборах в 2014 году стал заместителем главы администрации Кировского района Новосибирска. Неудачно баллотировался от КПРФ по округам в Кировском районе Новосибирска в 2010 году в Заксобрание, в 2015 – в городской Совет.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» руководитель администрации Первомайского района Виталий Новоселов отмечает, что о жалобе на Дамаева он узнал из интернета, не в курсе, кто собирал подписи. Он подчеркивает, что является беспартийным. «Готов работать с представителями любых политических сил, которых изберут люди. Считаю, что все руководители района должны быть беспартийными, чтобы их не обвиняли в том, что они заинтересованы в помощи определенным кандидатам. Мне важно, чтобы район развивался, чтобы на территории не было негативных потрясений. Я не погружен в предвыборную ситуацию, у нас много других проблем: инфекция, паводок. Не занимаюсь политикой и не планирую ей заниматься. Мэр ставит передо мной хозяйственные задачи, я их решаю», – подытожил Виталий Новоселов.

В сентябре прошлого года «Континент Сибирь» писал о конфликте Дамаева с заместителем начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Новосибирска Алексеем Михайловым. Последний заявил, что глава градостроительной комиссии горсовета ударил его в здании мэрии. В больнице Михайлов рассказал о произошедшем полиции. По словам Дмитрия Дамаева, спустя полгода он не получил официальных обвинений в причинении вреда здоровью чиновника. Алексей Михайлов отмечает, что дело – в процессе. Дамаев сказал корреспонденту, что намерен подать иск о клевете.

Пока суд да дело в Первомайке появились красные листовки с обращениями от команды, которая в тяжелый период борьбы с коронавирусом готова помогать жителям района. На материалах с эмблемой КПРФ и фонда «Социальная опора» изображены председатель этой общественной организации Андрей Любавский и сотрудник администрации Первомайского района Алексей Михайлов, который полгода назад и заявлял о побоях от Дамаева.

В ходу листовки с аналогичным текстом, с тем отличием, что рядом с Любавским изображен руководитель спортивного отделения фонда «Социальная опора» Павел Горшков.

По данным rusprofile, который генерирует сведения о российских юридических лицах и организациях, Фонд помощи населению «Социальная опора» действует с 2019 года. Один из участников юрлица – бизнесмен Андрей Валерьевич Любавский. 15 лет назад он баллотировался в горсовет Новосибирска.

Руководитель первомайского отделения ЕР Евгений Панферов считает, что развернувшийся конфликт связан с предстоящей избирательной кампанией. «Для человека, который видит всю хронологию событий, это предвыборная история. По некоторым данным, ряд лиц не заинтересованы в избрании представителей «Единой России» на территории района», – подчеркнул депутат.

По ощущениям собеседников «Континента Сибирь» от разных политических сил, которые интересуются происходящим в районе, возможно Андрей Любавский – будущий кандидат, в том числе, в региональный парламент, а Горшков и Михайлов – в горсовет.

Алексей Михайлов уверяет, что не имеет отношения к жалобе на Дмитрия Дамаева. «Моей подписи там нет. Я не принимал решения об участии в выборах. В свободное от работы время я занимаюсь общественной работой в фонде «Социальная опора»: мы раздаем продуктовые наборы, поддерживаем ветеранов, многодетные семьи. Не важно, будет избирательная кампания или нет. Это люди, которые нуждаются в помощи», – подчеркивает чиновник и общественный деятель.

После полного перехода горсовета Новосибирска к одномандатной системе, представителей Первомайского района в депутатском корпусе станет больше: к выборам два округа в ГС перерезаны на три. В волонтерском движении «Единой России» участвует Александр Колотвин, председатель первомайского отделения областного Совета Отцов. Он попробует свои силы в горсовет на новообразованном округе (№ 44).

Об окончательном раскладе говорить преждевременно. Он может значительно поменяться, если выборы пройдут позже планового сентября 2020.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.