Вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко отреагировал на фильм Алексея Навального, «разоблачающий» новосибирских депутатов. Ролик, который оппозиционный политик подготовил перед своей госпитализацией, вышел на платформе YouTube 31 августа.

Напомним, что в своём фильме Алексей Навальный рассказывает о доходах, имуществе и бизнесе депутатах новосибирского Горсовета от партии «Единая России». В частности, о вице-спикере Евгении Яковенко политик сообщает, что тот владеет коллекцией дорогих часов, стоимость которых превышает его годовой доход. Кроме того, команда Навального обнаружила у Яковенко дом площадью 600 квадратных метров.

В беседе с «Континентом Сибирь» Евгений Яковенко заявил, что, по его мнению, фильм Навального с большой вероятностью является заказным. Депутат предположил, что одним из представителей заинтересованной стороны якобы может выступать крупная ресурсоснабжающая компания Новосибирска.

Евгений Яковенко руководит общероссийской организацией «Российский союз ветеранов Афганистана», её председателем он избран в 2004 году. Членом организации он является с 2002 года. С 2013 года представляет Россию в Международной федерации ветеранов. В 2005 году избран депутатом Совета депутатов Новосибирска по 28-му округу, в 2010 и 2015 года вновь избран в Горсовет. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов по муниципальной собственности, вице-спикер.

«Заказной материал, это понятно. Алексей Джулай (новосибирский депутат, руководитель строительной компании «Дискус», он одним из первых упоминается в фильме — «КС») у них первым номером идёт, они (с ним) ведут тяжёлые тяжбы. Речь идёт о сотнях миллионов. Ну а у меня в их сторону не было добрых слов. Я сам вырос в среде энергетиков, мои родители всю жизнь этому посвятили, они принимали участие в запуске ТЭЦ-5. Короче говоря, противник я всех начинаний, которые они претворяют в жизнь», — сказал депутат.

Яковенко предположил, что одним из поводов для недовольства организации могли стать его открытые высказывания против использования бурого угля на новосибирских теплоэлектростанциях, в частности, на ТЭЦ-5.

«Я объяснял, что бурый уголь – это горе для таких электростанций, которые были для всех примером. Нас убедили, что он значительно дешевле, чем каменный уголь. Но какой износ. Аварии могут начаться, забиваться всё начнёт», — считает депутат.

«Континент Сибирь» запросил комментарий в «Сибирской генерирующей компании». В пресс-службе организации сообщили, что подозрения депутата об участии холдинга в создании и финансировании оппозиционного фильма считают абсурдными. «Абсурдные высказывания мы не комментируем» — заявили в пресс-службе СГК.

Яковенко также отметил, что приведённые в фильме Навального факты недостоверны. Так, например, в нем говорится о том, что сын новосибирского депутата – владелец автомобиля марки Porsche, однако с иномаркой, как заверил Яковенко, тот лишь сфотографировался.

Евгений Яковенко также подчеркнул, что не стыдится принадлежности правящей партии. «Что касается (принадлежности) партии («Единая Россия»), то я ее никогда не скрывал. Глупцы те, кто осуждает деятельность нашего президента. Это просто недалёкие люди. Я как поддерживал (президента России), так и поддерживать буду. Я доверяю нашему верховному главнокомандующему и стопроцентно поддерживаю его решения», — заявил депутат.

«Континенту Сибирь» также удалось связаться с депутатом Горсовета Сергеем Бондаренко, имя которого фигурирует в фильме наряду с именами других политиков. В ролике говорится, что у Бондаренко обнаружены учреждённые им юридические лица, а это недопустимо для руководителя муниципального предприятия. На момент регистрации этих юрлиц, по информации команды Навального, он являлся учредителем МУП «Похоронный дом ИМИ».

По словам Сергея Бондаренко, фильма Навального он не смотрел, а прокомментировать ролик сможет после предстоящих выборов в Горсовет. «На все вопросы, связанные с фильмом, буду готов ответить после 13 сентября», — сообщил «Континенту Сибирь» депутат.

Напомним, о желании вновь выдвигаться в депутаты новосибирского Горсовета Яковенко заявил в июне вместе с другими кандидатами.

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