Итоги выборов 2020 в Новосибирске

Новый расклад власти в Новосибирске: кто виноват и что делать дальше?

Итоги выборов в Новосибирске: достижения и провалы

Власть
Елена Аникина
 
Послевыборная ситуация по Заксобранию Новосибирской области привлекает внимание лишь самых погруженных в политические процессы участников и наблюдателей – она выглядит стабильной на фоне новостей по Совету депутатов Новосибирска. Новый расклад на политическом поле регионального...
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Евгений Прохоров, Инна Ильиных, Евгений Лебедев, Ирина Беспечная, Василий Стрекалов ЛДПР

ФОТОБАНК. Новые лица новосибирского горсовета

Персоны
Континент Сибирь Портал
 
16 сентября в горсовете Новосибирска прошла установочная сессия депутатов нового созыва.  Как ранее писал «Континент Сибирь», в Совет депутатов Новосибирска вошло 23 представителя «Единой...
Игорь Салов

«Никакой трагедии!»: Игорь Салов прокомментировал свой результат на выборах в горсовет Новосибирска

Политика
Марина Цурмаст
 
Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 6-го созыва ИГОРЬ САЛОВ рассказал «Континенту Сибирь» о причинах своего поражения на выборах 13...
Вячеслав Илюхин

«Власти спать не дадим!»: позиция Вячеслава Илюхина о результатах выборов в Новосибирске

Политика
Марина Цурмаст
 
Лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин поделился своим мнением о новом составе Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области после выборов...

«Трагическая ошибка на выборах в горсовет Новосибирска»: позиция Анатолия Кубанова

Власть
Жанна Гладкова
 
Вице-спикер от «Справедливой России» в Заксобрании Новосибирской области Анатолий Кубанов рассуждает об итогах выборов в новосибирский горсовет. По его мнению, результат был обусловлен отменой...
Владимир Карпов

«Выбор один: либо скандалить, либо работать»: позиция Владимира Карпова о новом составе новосибирского горсовета

Политика
Марина Цурмаст
 
Секретарь Новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов оценил итоги выборов 13 сентября и предостерег горсовет от скандалов и выяснения отношений. – Результат выборов в городском совете...

ЛДПР в Новосибирской области довольна своим результатом на выборах: позиция Евгения Лебедева

Власть
Жанна Гладкова
 
Руководитель фракции ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска Евгений Лебедев высказал свою точку зрения на течение избирательной кампании в регионе. Он отметил применение «грязных» технологий...

«Градус дискуссий в Совете депутатов Новосибирска неизбежно вырастет»: позиция Ильи Полякова

Власть
Жанна Гладкова
 
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Лиги эффективности» Илья Поляков прокомментировал итоги выборов в  регионе. Он не уверен в существенной роли «умного голосования» и...
Андрей Панферов

Ситуация в Новосибирске после выборов изменилась: позиция Андрея Панферова

Политика
Елена Аникина
 
Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» АНДРЕЙ ПАНФЕРОВ рассуждает о позициях партии в Новосибирске и области по итогам прошедшей избирательной кампании. – Выборы...
Новый формат горсовета Новосибирска: позиция Кирилла Покровского

Новый формат горсовета Новосибирска: позиция Кирилла Покровского

Власть
Елена Аникина
 
Член фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов КИРИЛЛ ПОКРОВСКИЙ рассуждает о переменах по итогам выборов в Новосибирской области и о том, как они...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

18 Сентябрь, Пятница
21:08 

Константин Хальзов прокомментировал возможность продления масочного режима в регионе до весны 2021 года

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Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края задержан по подозрению во взятках

 17:21 

За строительством ледовых арен в Омске и Новосибирске можно будет следить в режиме онлайн

 16:37 

В Новосибирске в октябре выпадет снег — синоптики

 16:19 

Из-за коронавируса три школы в Иркутской области закрыли на карантин

 15:59 

В день Академгородка новосибирцам проведут автобусные экскурсии

 14:06 

Регоператор «Экология-Новосибирск» вышел на томский рынок

 13:12 

Обвинённого в крупном преступлении депутата выбрали спикером бердского горсовета

 11:44 

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