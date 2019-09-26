Чего добьётся Сергей Бойко в Новосибирске

Кому на руку заявления ближайшего соперника Локтя в мэрской кампании о походе на горсовет? Как потенциальное участие несистемной оппозиции в следующих выборах мобилизует политические силы в Новосибирске?

Против КПРФ?

Координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, который занял второе место (18,6 %) на выборах мэра, в ночь сразу после голосования сказал, что готовится к следующей кампании. Свои намерения он подтверждает на страничке в соцсетях, когда комментирует последствия ливня почти по Жириновскому: «Никак нельзя еще пять лет это терпеть. Идем в Горсовет!».

Мнения экспертов о перспективах результата Бойко разнятся. Некоторые откровенно скептически относятся к его заявлениям, и считают наивным проецировать итоги мэрской кампании на гонку за депутатскими мандатами. Если Бойко и его единомышленников вообще пропустит избирком, даже за один округ придется жестко бороться.

Но не все в лагере победителей-коммунистов высмеивают грандиозные планы ближайшего соперника Локтя. Есть те, кто разочарован из-за невозможности объединить усилия системной и несистемной оппозиции. Во время выборов в Мосгордуму лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин открыто поддерживал «Умное голосование» Алексея Навального — «голосуй за кого угодно, кроме «Единой России»».

Некоторые товарищи в окружении Локтя считают, что второй мэрский срок на выборах — не повод расслабляться, пока в горсовете не будет уверенного большинства, лояльно настроенного по отношению к главе муниципалитета. Каким в этом смысле станет расклад в депутатском корпусе через год, сложно прогнозировать.

По словам собеседников «Континента Сибирь», близких к руководству города, Анатолий Локоть всю предыдущую пятилетку не исключал, что его могут снять с должности — условно по воле горсовета, который способен «зарубить» бюджет. Есть вариант без открытой отставки — «внешнее управление». Контрольный пакет депутатских голосов — у «Единой России», у КПРФ — возможности практиковаться в искусстве дипломатии и оттачивании договоренностей. Для кого-то это значит «быть в заложниках у ЕР» и иметь веские основания для расширения представительства КПРФ в горсовете. Другие видят в этом действующий пакт и перспективы на его продолжение после выборов мэра.

Против ЕР?

В кампанию 2020 «Единая Россия» входит с непростыми исходными данными: по рейтингу бьет пенсионная и другие непопулярные реформы, целый электоральный цикл пропущен (на выборы мэра Новосибирска партия «не распылялась»), обкатанное в столице «Умное голосование» может «перекочевать» в крупнейший муниципалитет страны. Вуалирование принадлежности к партии не всем единороссам помогло пройти в Мосгордуму, а на некоторых округах проскочили технические кандидаты. К новосибирским выборам инициаторы «Умного голосования» могут проанализировать «сбои в программе» и попытаться их минимизировать.

Представители новосибирской ЕР не склонны к излишней браваде, не ждут легких побед на одномандатных округах. До выборов почти год, в Новосибирск уже едет федеральный партийный куратор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, чтобы обсудить стратегию. В том числе в свете участия в кампании навальнистов и их сторонников. Оно уже не выглядит маловероятным. Но слишком опасным для ЕР не выглядит тоже.

Долгие годы на аккумулирование протестного электората в Новосибирске претендовала КПРФ, хотя и привыкла делиться с ЛДПР, «Родиной», тающим «Яблоком» и так далее. Другое дело, когда голоса собирается оттягивать условно новая бойкая оппозиция. Приближается кампания в Госдуму-2021, любые возможности сдерживать обороты КПРФ, а заодно и ЛДПР, выглядят понятными со стороны федеральных и местных политических кураторов от «Единой России».

Рассуждения о выгоде ЕР в участии единомышленников Навального в избирательной кампании в Новосибирске, региональное руководство «Единой России» комментирует лаконично. «В Москве навальнисты сосредоточились на «Единой России». Не исключено, что сейчас Бойко нападает на мэра исключительно для отвода глаз», — отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» руководитель новосибирского отделения ЕР Андрей Панферов.

Уникальность политической ситуации Новосибирска в том, что призывая голосовать против власти несистемной оппозиции неуместно указать только на «Единую Россию», как в «Умном голосовании» Навального на выборах в Мосгордуму. Регионом руководит единоросс, а городской администрацией — первый секретарь местного обкома КПРФ, причем оба лидера подчёркивают особые отношения, сложившиеся между ними. Представителей других партий хоть в горсовете, хоть в Заксобрании можно пересчитать по пальцам. Выходит, КПРФ и ЕР — по одну сторону баррикад, по крайней мере, для тех, кто смотрит с позиции сторонников Сергея Бойко.

Политтехнолог Александр Парфенов призывает не переоценивать влияния Бойко и его соратников на будущий городской совет или региональное Законодательное собрание. Он считает призрачным шанс прохождения в депутаты даже одного Бойко. «18 % на выборах мэра за Бойко — это по сути голоса «против всех», а никак не рейтинг его поддержки как политика. На любом избирательном округе этого недостаточно для победы. Теперь Бойко, как это ни парадоксально звучит, олицетворяет собой новое лицо новосибирского протеста. И образ получился довольно отталкивающим. Сложно представить, что за координатором штаба Навального пойдут серьёзные политические игроки, а тем более потенциальные спонсоры. Можно сказать, что этот результат — итог отличной работы людей, ответственных за модерацию политпроцессов в городе и области», — говорит корреспонденту «Континента Сибирь» Александр Парфенов.

Лидер новосибирских справедливороссов Анатолий Кубанов считает, что Бойко, почувствовавший вкус успеха, действует, прежде всего, в собственных целях. Но это не значит, что бизнес и политические игроки не воспользуются ситуацией. «Есть актор — появятся интересанты. Навальнисты выступают как таран, ломающий политическую машину в государстве. Основные выгодополучатели зарабатывают на хаосе в стране, стремятся перераспределить доходы. Это не локальная история. Власть теряет логику политических действий: несистемным оппозиционерам отказывают в регистрации, потом регистрируют на выборы, разгоняют протест — не разгоняют, людей арестовывают — отпускают. Власть разрывается, она в глубоком кризисе. Этим обусловлен успех Бойко», — говорит Анатолий Кубанов.

Толкают в объятья

Советник мэра, депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Жирнов воспринимает слова координатора штаба Навального в Новосибирске о походе на горсовет как признак неопытности, непонимания специфики выборов на одномандатных округах и функционирования системы городской власти. Но он допускает и попытку со стороны некоторых политических и бизнес-интересантов выбить для себя преференции, пугая мэрию и коммунистов Сергеем Бойко.

У «накачивания» объемов участия несистемной оппозиции в политических процессах в Новосибирске безусловно могут быть местные бенефициары — авторитетные политики, представители разных партий и предприниматели, недовольные сложившимися договоренностями между муниципальной и региональной властью. Некоторые из них поддерживали на выборах мэра кандидатов-конкурентов Локтя. Недовольство пактом между губернатором и мэром в кругах тех же единороссов — секрет полишинеля. (И точно не секрет для Андрея Травникова, который, поздравляя 24 сентября мэра со вступлением в должность, счел нужным особо предупредить: «горячие головы в наших рядах», как он дословно выразился, послав недвусмысленный сигнал о пролонгации альянса с Локтем.)

По мнению Александра Парфенова, несмотря на недовольство местной политической реальностью, авторитетные силы в Новосибирске вряд ли готовы ввязаться в серьезные отношения со штабом Навального. «Вкладываться в новосибирскую оппозицию будет не только рискованно, но и опасно для собственного имиджа. В открытую поддерживать Бойко никто не станет. А периодические набросы про опасность «оранжевой угрозы» уже пройдены и сейчас не будут так котироваться», — продолжает Александр Парфенов.

Напомним, в 2015 году перед выборами в Заксобрание и горсовет в Новосибирске развернулась борьба с «Демкоалицией», которая безуспешно пыталась попасть в депутатский корпус, в их числе и Сергей Бойко. Тогда Анатолий Локоть высказывал идею, что «Демкоалиция» на деньги американского конгресса готовит плацдарм для цветной революции. Нагнетание обстановки было выгодно потенциальным борцам с «майданом» — технологам, готовым предложить свой опыт в тушении политических пожаров. В то время куратором политблока в мэрии был Виктор Игнатов, сейчас он — депутат Госдумы и единорос.

Сегодня, в паузе между двумя избирательными кампаниями, старательное демонизирование возможностей несистемной оппозиции повлиять на местный расклад может стать катализатором к пересмотру тактики двух главных политических сил, если придется думать об удержании баланса управленческой системы. При заключении союза в июне прошлого года губернатор-единоросс и мэр-коммунист публично упоминали только выборы 2018 и 2019 годов. Но участники инаугурации вновь избранного главы Новосибирска под впечатлением от дружеского общения Локтя и Травникова остались убеждены, что ничего не изменится и в 2020-м. Какой реакцией ответит новосибирская власть на мифическую или реальную «угрозу Бойко» — нарастанием внутренних противоречий или, напротив, дальнейшей консолидацией и согласованностью действий — кажется теперь более-менее очевидным.

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