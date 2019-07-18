Кто и как будет формировать парламентское большинство 2020 года в Новосибирской области

Пока другие партии следят за драмой выборов мэра города, внутри новосибирского отделения «Единой России» разворачивается дискуссия о сценарии масштабной региональной избирательной кампании следующего года. Что в приоритете: выиграть в количестве действующих лиц, прошедших в депутаты от партии, или в надёжности партийного контроля за позицией избранных?

Сохранение мизансцены, предполагающей, что в следующем созыве Законодательного собрания Новосибирской области представителей «Единой Россией» не уменьшится, — серьезнейшая задача для политической организации с рейтингом, хромающим от ударов непопулярными федеральными инициативами. За варианты решения проблемы партийное руководство взялось давно: перемены в региональной верхушке ЕР — это даже не точка отсчета, а планомерные шаги по реализации плана. Очевидно, исход во многом будет зависеть от окончательного перечня кандидатов. «Континент Сибирь» уже писал о предпосылках к пересмотру подходов к его формированию и о набирающей обороты конкуренции за места в партсписках и за проходные округа.

Сегодня основной состав фракции в Законодательном собрании Новосибирской области — это одномандатники. По спискам попали в региональный парламент лишь 19 из 50 представителей ЕР. (Всего в шестом созыве ЗС 76 депутатов). Не факт, что к 2020 году ЕР не просядет по партспискам. В воздухе витает идея: с целью не потерять в представительстве нужно бросать все силы на то, чтобы как можно больше одномандатников выиграли выборы. Такую расстановку приоритетов реализовать несложно: достаточно законодательно закрепить перевес одномандатников при формировании ЗС. Например, из расчета 25 % на 75 % (не в пользу списочников), как это уже сделано в ряде субъектов РФ. В том же горсовете Новосибирска, где ЕР держит большинство, 40 из 50 депутатов избирается именно по одномандатным округам. В Заксобрании партсписки и одномандатные места распределяются 50 % на 50 %.

Официально вопрос изменений существующего порядка в Законодательном собрании Новосибирской области «Единая Россия» на данный момент не поднимала. Времени для проведения инициативы мало, но оно есть. В кулуарах беседы на эту тему ведутся. Областное руководство ЕР и ряд местных авторитетных единороссов пока к прожекту относятся насторожено. К чему лишний всплеск напоминаний, что партия склонна перекраивать выборное законодательство под себя?

На другой стороне — депутат Госдумы от Новосибирской области, член президиума новосибирского политсовета ЕР, заместитель руководителя Межрегионального координационного совета «Единой России» по Сибирскому федеральному округу Виктор Игнатов, который выступает за преобладание одномандатных кампаний.

Безусловно, у этого сценария есть плюсы: из активных, харизматичных, уверенных в себе благодаря одномандатной победе (в основе которой лежат по большей части собственные финансы, работа своего штаба, персональных консультантов и голоса электората, отданные лично за него) можно сформировать очень сильную фракцию.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» целесообразность пересмотра системы выборов в части соотношения состава «списочников» и «одномандатников» Виктор Игнатов аргументирует интересами избирателей. «Я высказываю мнение от своего имени, не от имени партии: я избирался в Заксобрание и по одномандатному округу, и по списку, и с моей точки зрения, одномандатник более понятен населению. Чем ближе уровень власти к народу, тем приоритетнее перевес в сторону одномандатников. При выборах в федеральные органы партийное представительство оправдано. В горсовет, Законодательное собрание избираются люди, которым придется решать в основном не политические, а более прикладные, бытовые вопросы — партийная окраска в этом случае имеет меньшее значение. По большому счету жителям все равно, представитель какой партии обустроил двор, построил детскую площадку. Они оценивают конкретного депутата по его поступкам, по полезности, способности решать проблемы, выполнению наказов, реальности его обещаний. К какой политической силе он относится, это вторично. С депутатов, избранных по одномандатным округам, проще спросить о результатах проделанной работы. Кроме того, чем меньше численность избирателей приходящихся на округ, тем эффективнее и полезнее деятельность депутата на территории», — подчеркивает Виктор Игнатов.

Он добавляет, что в любом случае принятие подобных решений — это полномочия областного парламента, который до сентября на каникулах. Любые внекулуарные консультации на эту тему начнутся не раньше осени.

Противники сценария, в котором упор делается на одномандатную кампанию, говорят о рискованности инициативы. Во-первых, никуда не делась тенденция, при которой некоторые одномандатники предпочитают не афишировать партийную принадлежность. Якобы не хотят портить реноме брендом политической организации, с которой многие избиратели ассоциируют падение уровня жизни. Часть партийцев полагает: стратегия с приоритетом на одномандатников может ускорить проседание рейтинга ЕР. Во-вторых, неясно насколько рамки партийной дисциплины будут ощутимыми для самобытных, знающих себе цену депутатов не из партсписка? Вопрос непраздный, при условии, что ЕР проводит ряд решений в Заксобрании за счет консолидированного фракционного голосования. Бывают такие ситуации, когда разброд и шатания, внутрипартийные расколы приводят к кардинальным переменам на уровне распределения властных рычагов в регионе. И Новосибирская область с одним из влиятельнейших в стране законодательных органов такие примеры знает.

В-третьих, где гарантия, что одномандатник, победивший при поддержке ЕР, вообще войдет во фракцию единороссов? Такое обязательство лежит лишь на списочниках, которые только вместе с мандатом могут оставить депутатское объединение партии, от которой избрались.

Определенное беспокойство связано с опасениями сознательного подвоха, который заложен в инициативу сделать ставку на одномандатников. Авторитетные единороссы заранее продумывают расклады в будущем составе Заксобрания и горсовета. В кулуарах высказывается мнение, что если число одномандатных округов увеличится, то возрастёт влияние на депутатский корпус людей, которые будут заниматься избирательным процессом, например, того же Виктора Игнатова. Утверждается, что при подборе кандидатов на округах он сможет провести через партийные праймериз «своих людей». (Для справки: согласно партийному уставу победитель предварительного голосования может решать, баллотируется ли он по списку или по одномандатному округу. В Новосибирской области бывали случаи, например, на выборах в горсовет, когда лидер предварительного голосования «неожиданно» снимал свою кандидатуру — тогда партия выдвигала на выборы другого участника праймериз)

«Игнатофобы» даже идущую сейчас схватку за пост мэра Новосибирска рассматривают с учётом тех возможностей, которые контроль над городской администрацией даст в умелых руках на голосовании в 2020 году. С их точки зрения депутат ГД, который руководил выборами Локтя в 2014-м, и действующий градоначальник продуктивно преодолели период взаимного охлаждения, длившийся 2017 и 2018 годы (после ухода Игнатова с должности первого вице-мэра и активности правоохранителей по его следам). Это значит, что победа Локтя в сентябре 2019 года, скорее всего, усилит позиции Игнатова на территории областного центра. Энергично-пожарное выдвижение кандидатур против мэра, которое мы наблюдаем в последние недели, может быть вызвано как раз запоздалым осознанием этого факта, стремлением соблюсти баланс сил и не допустить чрезмерного усиления опасного игрока в преддверии 2020 года. Ориентиры в борьбе – ключевые должности первого заместителя губернатора, курирующего общественно-политические вопросы (сейчас этот пост занимает Юрий Петухов) и главы ЗС (ныне Андрей Шимкив). Цель каждой из региональных элитных групп – так или иначе склонить губернатора области Андрея Травникова в свою пользу. Дополнительный элемент неизвестности и свободы в игру привносит перевод в Москву в скором времени начальника новосибирского управления ФСБ Сергея Бойко, о чём говорят как о решённом вопросе источники «Континента Сибирь». 2020-й обещает быть удобным годом для новой волны перемен, о которых за долгие месяцы, прошедшие с июня 2018-го, успели отчаянно соскучиться в Новосибирской области.

Официально к кампании в Новосибирской области Виктор Игнатов на сегодня имеет отношение меньше, чем некоторые другие члены президиума региональной организации правящей партии (губернатор, секретарь партийного отделения). «Единую Россию» в Новосибирске курирует глава Межрегионального координационного совета ЕР в СФО, секретарь Кемеровского регионального отделения ЕР, сенатор от Кузбасса Алексей Синицын, тогда как Виктор Игнатов командирован заниматься выборами в республике Алтай. Но некоторые собеседники «Континента Сибирь» из числа лидеров региональной организации правящей партии сомневаются, что опытнейшему и обладающему федеральными связями политтехнологу Виктору Игнатову занятость партийными поручениями мешает «гнуть свою линию» и в Новосибирске. Противники упора на одномандатные кампании не уверены в отсутствии у депутата Госдумы от Новосибирской области планов ввести в законодательные органы области и города пул «своих» людей (в то время как имеются и финансовые ресурсы для решения этой задачи). «Аффилированные» парламентарии могут действовать с оглядкой вовсе не на мнение лидера единороссов. Припоминают Игнатову и его былой опыт взаимодействия с представителями других партий.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Игнатов парирует: «Не вижу аргументов в пользу опасений, что акцент на одномандатную кампанию чреват тем, что «кто-то» проведет группу своих людей в депутатский корпус и будет через них диктовать свою волю. В конце концов, что мешает это сделать при нынешней системе, когда в Заксобрании списочников и одномандатников — 50 на 50 процентов? Подавляющее большинство депутатов в Заксобрании самостоятельны и независимы. Они не марионетки, не голосуют, не вникнув в суть, просто потому что «так решили наверху». Кроме того, в Новосибирской области не было ни единого прецедента, чтобы одномандатник, избранный от ЕР, не вошел в ее фракцию. На мой взгляд, страхи о потере контроля партии над депутатами ничем не подкреплены. И какая логика в предположениях, что это было бы выгодно мне? Я заинтересован в переизбрании Андрея Шимкива спикером ЗС. Если депутатский корпус переизберется в таком же составе, как сейчас, меня это вполне устраивает», — говорит депутат Госдумы.

Члены новосибирского президиума политсовета «Единой России», с которыми поговорил корреспондент «Континента Сибирь», согласны: сегодня пройти в депутаты по спискам ЕР сложнее, чем раньше. Но до выборов целый год, «старая гвардия» регионального отделения надеется: за это время с рейтингом ЕР можно успеть что-то сделать. Единороссы рассчитывают, в том числе, на партпроекты, заявленная цель которых — повышение комфорта и качества жизни жителей региона. Но и не уповая на эту перспективу, они считают вполне реальным филигранно подойти к отбору «списочников» — чтобы фамилии в разделе голосования по «партийным» округам действительно цепляли избирателей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Пожалов,

директор по исследованиям фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований):

— В целом выборы 2020 должны рассматриваться как подготовительная кампания к выборам в Госдуму, и если на федеральном уровне власть сохранит паритетный принцип формирования Госдумы (50% списочников и 50% одномандатников), то и на выборах следующего года в крупных регионах лучше придерживаться федеральной схемы и придерживаться укрепления партийного списка. Кампания одномандатника и его финансовый ресурс, как правило, меньше работает на повышение рейтинга партии, а при неблагоприятной ситуации одномандатники и вовсе могут не афишировать свою принадлежность к партии и не использовать партийную символику в агитации.

Успешного опыта функционирования Заксобраний, в которых преобладают одномандатники, пока нет. Хотя рамочный федеральный закон, позволяющий сократить число списочных мандатов до 25%, был принят ещё перед выборами 2014 года, первое массовое применение его на выборах случится только в предстоящем сентябре. Всего треть мест отведена партспискам в парламентах Тульской области и Хабаровского края, а на Алтае и в Марий Эл списочникам осталась только четверть мандатов.

По результатам выборов 2015-2016 годов нельзя сказать, чтобы Новосибирская область относилась к резко проблемному поясу для «Единой России» при голосовании по партспискам. Думаю, что и текущие рейтинги партии здесь не самые низкие.

Важен не только ситуативный исход выборов, но и вопрос стабильности дальнейшей работы парламента. В некоторых регионах Заксобрания стали фактически законодательными отделами областной администрации и реальной роли не играют. Но в Новосибирской области Заксобрание является достаточно сильным и самостоятельным органом власти, с которым приходится считаться губернатору. Если в сильном парламенте будут преобладать ресурсные одномандатники, пусть даже от одной партии, то у партийного руководства возникнет проблема, как ими управлять в кризисных ситуациях или при попытке получить большинство по множеству важных вопросов, начиная от поста спикера и глав основных комитетов и заканчивая согласованиями тех министров, кандидатуры которых Заксобрание по уставу должно согласовать, и рассмотрением бюджета. Расширится пространство для внутриэлитного торга между группами влияния, возрастёт роль неформальных лидеров («серых кардиналов»).

Дмитрий Фетисов,

политконсультант, директор консалтингового агентства NPR Group:

— Нет никаких предпосылок к тому, что рейтинги «Единой России» вернутся к своим позициям к 2020 году. Нарастающий социальный протест только ослабляет популярность «партии власти», а у руководство ЕР нет ответа на этот вызов.

Новосибирская область, где сильны позиции КПРФ, последние годы является очень сложным регионом для ЕР. Поэтому ставка на одномандатников была бы абсолютно верной стратегией для сохранения контроля над заксобранием региона. При этом и у губернатора, и у руководства областной ЕР еще достаточно времени, чтобы проанализировать ситуацию и найти решение как повысить рейтинги партии в регионе. Если ЕР действительно удастся провести сильную электоральную кампанию, добившись приличного результата по спискам, то это добавило бы губернатору и местным единороссам серьезных политических очков в глазах федерального центра, который остро заинтересован в позитивных электоральных победах на территории.

Рискованна или нет ставка на одномандатников с точки зрения управляемости фракции, зависит от того кто будет этими одномандатниками и насколько они контролируемы. Время есть — надо работать и на улучшение рейтинга, и на тщательный подбор кандидатов.

Дмитрий Орлов,

генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член Высшего совета «Единой России»:

— Есть общий тренд (на мой взгляд, он будет только укрепляться) на увеличение в законодательных органах числа депутатов, избранных по одномандатным округам. Мы это видим по ряду региональных парламентов. Очевиден запрос населения на то, чтобы видеть во власти своих представителей, которые будут в своей работе реально руководствоваться их местными интересами. Каким в перспективе окажется соотношение одномандатников и списочников в том или ином субъекте РФ, зависит от ряда факторов, например, политической ситуации в области, конфигурации регионального парламента. Ведь КПРФ и ЛДПР, например, традиционно выступают за большую часть «списочников». Но тенденция очевидна: избранная по спискам часть законодательных собраний в регионах будет уменьшаться.

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