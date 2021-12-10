Андрей Жирнов: «Сломать КПРФ и свалить мэра не удалось»

Известный новосибирский журналист и медиаменеджер Андрей Жирнов был одним из наиболее заметных участников последних избирательных кампаний – в Госдуму и в Законодательное собрание региона. Баллотируясь от КПРФ и входя в круг давнишних соратников мэра Новосибирска Анатолия Локтя, он боролся на выборах с командой Ильи Полякова, совладельца ГК «Стрижи» и регулярного оппонента мэрии. Оба раза обстановка на округах отличалась ожесточением и создавала многочисленные инфоповоды в региональном медийном пространстве. Дважды потерпев неудачу, АНДРЕЙ ЖИРНОВ, тем не менее, остаётся на острие политических процессов в Новосибирской области. «Континент Сибирь» поинтересовался его мнением о ситуации, сложившейся после выборов.

— Андрей Геннадьевич, начнём с одного из главных вопросов региональной повестки. До думских выборов считалось, что в Новосибирской области действует соглашение о взаимной поддержке между губернатором-единороссом и мэром-коммунистом. Но в год выборов критика в адрес Анатолия Локтя по части управления городским хозяйством регулярно звучала с областного уровня, высказывался на эту тему и губернатор. Значит ли это, что упомянутый альянс дал трещину или распался совсем?

— Насколько я знаю, у Анатолия Евгеньевича и Андрея Александровича были и остаются хорошие рабочие отношения. Хотя определённые силы среди чиновников, депутатов и строительных олигархов и пытались, пользуясь избирательной кампанией, эти рабочие связи разрушить. Посмотрите, как это происходило. Городу не хватает денег на ремонт дорог, поднимается волна недовольства, потом Заксобрание, где у «Единой России» большинство, с барской щедростью даёт деньги Новосибирску. Но происходит это в июле, пока отыгрываются конкурсы, проходят все юридические процедуры и начинается ремонт – наступает сентябрь. «Зеленые» и «Новые люди» тем временем в едином порыве поднимают кампанию по отзыву мэра. Юридически все эти шевеления бессмысленны – цель одна, ослабить мэра и КПРФ на федеральных выборах. «Единая Россия» кричит: «мы дали городу денег», карманная оппозиция кричит: «почему тогда мэр дороги не ремонтирует?» Область знала, что городу нужны средства, но если дать их вовремя, то дороги отремонтируют тоже вовремя и Локоть – красавчик. Кому это нужно? Многоходовки. Политика.

Анатолий Локоть выдержал мощное психологическое давление, не дрогнул. Кандидаты от КПРФ победили «единороссов» в шести районах города, мэр доказал, что он активный участник политических процессов, а компартия единственная способна конкурировать с партией власти и побеждать её.

Более того, замечу, что удар, который отдельные представители строительного бизнеса и дружественные им чиновники руками Украинцева наносили по Анатолию Локтю, на самом деле, рикошетом бил и по губернатору. Потому что проблемы города Новосибирска, как не крути, это ещё и проблемы Новосибирской области. Ведь это её муниципалитет и, более того, её центр. Так зачем же строительные олигархи продолжали атаку, а чиновники их подбадривали? Думаю, их устраивало и ослабление позиций главы региона. Потому что, когда человек чувствует себя уверенно, он не нуждается в какой-то особой поддержке. А вот когда здание начинает шататься, он становится более восприимчив к «руке помощи». Обычный приём: создать проблему, а потом героически её решать.

— По итогам выборов и некоторых кадровых решений можно предположить, что мэр открыт для новых альянсов. Например, считается, что Александр Аксёненко, который победил на 137 округе коммуниста Виталия Новосёлова – человек, близкий к Александру Карелину. Но обком КПРФ не стал опротестовывать результаты выборов на этом округе, несмотря на аномальные результаты в Сузунском районе, и Новосёлов, который вздумал всерьез бороться с Аксёненко, до сих пор не получил никаких назначений в мэрии. Зато свободный пост главы департамента транспорта мэрии занял Константин Васильев из банка «Акцепт», также относящегося к сфере влияния Карелина.

— Анатолий Евгеньевич давно знает Александра Александровича. В 1999 году они соперничали на округе, потом вместе работали в Государственной Думе. Они в разных партиях и, разумеется, у них разные позиции по ключевым политическим вопросам, но это не повод бить посуду. А рисование каких-то альянсов – это плод фантазий, возникающих от безделья или недостатка информации.

— Каким вы видите будущее политических фигур, которые специализировались на критике мэра в прошедшей избирательной кампании?

— В 2021 году они проиграли раунд, Локоть остаётся градоначальником, и они с губернатором продолжают вместе работать на благо города и области. Серьёзные игроки должны успокоиться, а точнее затаиться. Клоуны будут и дальше кривляться, ну так им за это деньги платят.

— В новом созыве Госдумы появилась пятая партия, заметно сдала ЛДПР, усилилась КПРФ – в прошлом созыве у партии было 42 мандата, а в текущем – 57, «Справедливая Россия», немного изменившая название, «осталась при своих». Насколько совпали общероссийские результаты выборов с итогами по Новосибирской области и почему?

— Начнём с падения влияния ЛДПР. Я думаю, что сегодня Владимира Жириновского уже не хватает на всю огромную страну. Он стареет. Необходимы где-то на местах сильные лидеры. А в Новосибирской области Дмитрий Иванович Савельев из ЛДПР ушёл в «Единую Россию». Соответственно, ЛДПР в регионе в 2021 году вела очень вялую избирательную кампанию. Даже по сравнению с проходившими ранее выборами в Заксобрание или городской совет Новосибирска. Это особенно бросалось в глаза в сельских районах, где в предыдущие годы не было населённого пункта, где бы ты не встретил кепку или майку с символикой ЛДПР.

То, что у КПРФ результат улучшился в сравнении с 2016 годом, это общероссийская тенденция. Попытка «вывести Новосибирск из красной зоны» не удалась. Шумная и дорогостоящая кампания по отзыву мэра Анатолия Локтя, очевидно, была частью стратегии по ослаблению позиций КПРФ, с тем, чтобы переключить внимание избирателей с федеральной повестки на местную проблематику. В целом затея закончилась провалом, сломать КПРФ и свалить мэра не удалось. Думаю, большинство горожан понимают, что проблемы Новосибирска вытекают, прежде всего, из социально-экономического курса, проводимого федеральным правительством и партией власти.

Что могу сказать про «Новых людей»? В настроениях россиян по результатам социологии последних лет было заметно, что старые политики им надоели и что люди хотели видеть в Госдуме новые лица, на фокус-группах так и говорили: «нужны новые люди»! И как раз перед выборами избирателям преподносят сюрприз. Вы хотели новых людей? Вот вам «Новые люди»! В городе Новосибирске, я полагаю, либерально настроенных граждан подкупила и цветовая гамма, которая совпадала с цветами коалиции. В итоге многие антагонисты Кремля проголосовали за кремлевский проект.

В Заксобрании Новосибирской области за два года какими-то великими свершениями и яркими инициативами «Новые люди» не отметились. В Государственной думе посмотрите – они либо голосуют, как «Единая Россия», либо у них происходит какой-то внутренний раскол. Так всегда бывает, когда «слепили из того, что было».Если они начнут реально голосовать и защищать многие из тех позиций, с которыми шли на выборы, то станут попросту вредны для своих создателей. Их задача была простая – на выборах отнять у КПРФ часть голосов «рассерженных горожан». И всё.

— На ваш взгляд, избирательная кампания «Новых людей» в регионе была технологична и эффективна?

— Они активно работали в социальных сетях, и второй год подряд у «Новых людей» дорогостоящая избирательная кампания, затмевающая по количеству ресурсов даже партию власти. В 2020 году они очень активно действовали в сельских районах, в ходе выборов 2021 года активность снизилась, но вот на округе № 135 районы не забывали. Помню, в Кыштовке выезжаю из райцентра, а на центральной улице вдруг появляются «Новые люди» и раздают свои газеты, буклеты, воздушные шары…

— Мы пока обошли вниманием партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Как работали они?

— Перед выборами результаты социологии «Справедливой России» были низкими. По нашим данным, они были на грани прохождения в федеральный парламент. Не случайно в одну партию были слиты сразу три политические силы. Новосозданную коалицию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» необходимо было протащить в Госдуму. Так что на «патриотическом поле» должны были работать они одни, и другим партиям там было не место. Поэтому, как мне кажется, какой-то централизованной яркой кампании не шло и со стороны «Родины». В Новосибирской области СРПЗП по партийным спискам показала результат, схожий со своими прежними позициями. Как и в целом по России.

— На результаты выборов во многом влияет диалог с избирателями на всех доступных площадках. Примерно полгода назад вы говорили о том, что по итогам выборов 2020 года в Законодательное собрание КПРФ сделала выводы и решила обратить более пристальное внимание на агитацию в социальных сетях. Так и случилось?

— Да, конечно. Есть проект «Вацап.ТВ», круглые столы мы проводим в прямом эфире на YouTube. Начали сотрудничать с соседями – попробуем создать общесибирский коммунистический канал. На выборах кандидаты от партии огромное внимание уделяли работе в социальных сетях. У меня было много публикаций в Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках на YouTube. Кстати, даже «чернуха» против меня в 2021 году выходила, прежде всего, в интернете. В день мы блокировали по нескольку фальшивых аккаунтов.

— В наружной рекламе, насколько мне показалось, КПРФ придерживалась тактики размещения на билбордах, а вот рекламы на транспорте практически не было. В то время как многие ваши политические соперники ею активно пользовались. С чем это связано?

— Мы рассматривали вариант размещения агитации на транспорте. Но этот вид рекламы дорогой. У нас финансовый ресурс был ограничен, и мой штаб исходил из того, как оптимально потратить выделенные средства. Именно поэтому мы размещали такие необычные билборды, которые вызывали интерес, вопросы, дискуссии. Задача рекламы в том, чтобы её запомнили. И в этом плане мы добились своего. Наш ход удался! Мы заставили оппонентов нервничать! Это на страницах вашего издания они глубокомысленно рассуждают о том, что у нас была неудачная агитация на билбордах. Какая у них в реальности была истерика, они же не будут рассказывать. Читал этот материал и смеялся – в статье некоторые представители штаба Иванинского рассуждали о том, как неправильно делалась «наружка» у Жирнова и как хорошо у Иванинского. Но сама статья называется строчкой именно из той рекламы, которая больше запомнилась.

Ну и раз вспомнил, насчёт слоганов и кто был первым: слоган «сибирский характер» впервые стал использовать Виталий Муха в 1999 году. Впрочем, сейчас мы уже видим, что такое «сибирский характер» Олега Иванинского при голосовании в Госдуме. Лично у меня и не было на этот счет иллюзий – как ещё бывший чиновник и депутат от «Единой России» будет показывать в Москве сибирский характер? Только одним способом – с особым остервенением жать на кнопки, когда будет проходить голосование за QR-коды или другие антинародные решения.

А мы как раз говорили о том, что сибирский характер здорового кандидата – это иное. «Заставить Москву уважать Сибирь» – вот настоящее проявление сибирского характера. И такой диалог на билбордах, своеобразный заочный спор, был многими замечен. Кстати, идеолог избирательной кампании экс-министра очень болезненно воспринял билборд с наручниками и лозунгом – «Не пустить в Госдуму жуликов и воров».

— Если агитационная кампания была столь удачной, почему КПРФ не взяла ни одного одномандатного округа? Ведь расчёт был на большее число мандатов, чем получилось в итоге?

— Округа состоят из городской и сельской части. Работа на селе требует огромных физических усилий. Территория 135-ого округа, где выдвигался я, это почти половина Новосибирской области, весь её север. От края до края – семь часов езды. В сельских районах физически сложнее вести агитационную кампанию, ещё сложнее проконтролировать результат. То есть география заметно влияет на результаты.

И всё же даже мощный административный аппарат партии власти не всегда спасал её. Если работа ведётся активно, то «Единую Россию» можно побеждать. Более того, я могу сказать, что можно побеждать даже в сельской местности!

На округе, где я баллотировался, два районных центра я выиграл. Выиграл в Чистоозёрном, где глава просто на дух не переносит коммунистов, и в Венгерово. Замечу, что райцентры– это сосредоточение «бюджетников»– тут и чиновники районных администраций, и врачи, и учителя, тут суд, прокуратура и полиция. И, тем не менее, побеждал. В Кыштовке бывший министр опередил меня на 8 голосов, в городе Татарске на 54, в Колывани на 89, а в городе Куйбышеве на 210 голосов. Для меня показательно голосование в деревне Межовка Кыштовского района – это «край географии», дальше идут васюганские болота и тайга. Так вот, Жирнов – 75 голосов, Иванинский – 29, Красовская (ЛДПР) – 7, Украинцев – 0. Отличный результат! Я выиграл десятки сел и деревень, прежде всего те, где лично проводил встречи с избирателями или о которых были сюжеты на «Вацап.ТВ».

— И всё же в предвыборной кампании на округе, где вы баллотировались, победил Олег Иванинский. Какие у вас дальнейшие политические планы? Какие рабочие планы?

— Мне понравилась эта избирательная кампания! Несмотря на то, что всякой грязи и чернухи там было через край. Она была яркой и запоминающейся. Нашу избирательную кампанию вынуждены были обсуждать даже наши противники. Я доволен и тем, как сработала наша команда, и обратной связью от людей.

В ходе выборов на 135-ом округе была четко видна координация действий штаба кандидата от «Единой России», «зеленых» и «новых людей». Один в белом халате говорил о добром и вечном, другие брали на себя черновую работу. Полагаю, что штаб кандидата-единоросса ставил целью получение представителем «Стрижей» поддержки умного голосования, в этом был их залог успеха. Именно голосов либеральных избирателей, мобилизованных УГ, мне не хватило для победы над кандидатом от «Единой России» на 135-ом округе.

До заявления «навальнистов» о поддержке Украинцева, я был уверен в победе. Объяснения господина Бойко, почему выбрали «зеленого», вызывали недоумение и были просто смешны. Думаю, все объясняется просто – он уже тогда знал, что уедет за границу. А жизнь в Европе, наверное, дорогая… Возможно, Бойко надеялся, что его заслуги перед «ЕдРом» не забудутся и Олег Иванович замолвит за него словечко. Но что-то пошло не так.

В прошлом году, когда «Стрижи» мобилизовывали избирателей целыми ТОСами, домами, подъездами, и я проиграл выборы в Заксобрание, было тяжело. Сейчас я на подъеме, хотел провести эту избирательную кампанию на драйве, легко, в удовольствие. И это удалось. Более того, в любимом Заельцовском районе я победил и Иванинского, и «стрижовца». Так сказать, реванш за 2020 год. Поэтому настроение у меня хорошее, боевое. Только что вернулся из командировки, в ближайшее время появятся новые ролики нашего «Вацап.ТВ».

— Кстати, по поводу «Вацап.ТВ». Я заметил, что у вас есть аккаунт на YouTube, есть аккаунты во ВКонтакте и Facebook. А в других социальных сетях вы представлены?

— Да, мы есть также в Одноклассниках, в Instagram. Наш проект мультиплатформенный. Потому что если вдруг наши власти захотят ввести какие-то санкции против YouTube, к примеру, в связи с закрытием «RussiaToday» в Германии, то у нас всё равно останется присутствие в российских социальных сетях.

Этот проект очень хорошо воспринимается в сельских районах. Если город Новосибирск несколько «закормлен» информацией, то село – это непаханое поле. Там люди очень отзывчивы и восприимчивы. И самое главное, там они как нигде ощущают тотальное невнимание к себе со стороны власти. Мы продолжим темы, о которых говорили в сюжетах «Вацап.ТВ», к примеру, я рассказывал, как у фермеров Татарского района отбирают землю близкие к местной власти коммерсанты, выходил на пикет к областной администрации. Оказывается, что это не локальная проблема одного-двух сел, она шире. Будем разбираться с интересами районного главы Вязова.

Никуда не спрячется господин Конюк, сегодня официальная пропаганда изощряется по «делу Рашкина», а про главу Убинского района все забыли, только потому, что он «единоросс» и правильно считает голоса на выборах? Нет, не выйдет. В Куйбышевском районе люди в панике – месяц уже дефицит угля, зима приходит, куда смотрит министерство ЖКХ?

«Вацап.ТВ» мы планируем интенсивно развивать, сейчас задача выйти за рамки 135-ого округа, охватить всю Новосибирскую область. Будем привлекать людей на местах, чтобы они тоже участвовали в процессе, ведь у нас народное телевидение. Новосибирская область огромна и я думаю, что здесь работы на ближайшие года два-три хватит с лихвой. Есть идеи и по объединению с товарищами из других регионов. Отмечу, что мы планируем активно заниматься и федеральной повесткой. Будем делать сюжеты и про QR-коды, и про законопроект «О публичной власти», и о силуановском проекте бюджета. Именно проекту «Вацап.ТВ» я намерен в ближайшее время уделить наибольшее своё внимание.

Плюс есть партийные поручения. На прошлой неделе я вёл круглый стол, посвящённый ходу мусорной реформы, затронули экологические проблемы, обсудили скандальные полигоны и концессионное соглашение, поставили двойку за работу региональному мусорному оператору. Круглый стол нашел большой отклик в СМИ и в среде общественности, имел резонанс во властных кабинетах. Кстати, через день после него хозяева мусорного монополиста заговорили о самобанкротстве. Следующая тема – законопроект о QR-кодах.