В новосибирском облизбиркоме подвели первые официальные итоги довыборов в Заксобрание

Избирательная комиссия Новосибирской области подвела предварительные итоги голосования в рамках довыборов в Законодательное собрание региона, прошедших 9-11 сентября. По данным обратки бюллетеней на полдень 12 сентября, на округах №4 и №10 по-прежнему лидируют кандидаты от «Единой России».

Как сообщила председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо на брифинге 12 сентября, явка на округе №4 составила 39,97% — это 17 540 избирателей. Проголосовать на округе №10 пришли 12 559 человек, что составило 26,27%.

По обновлённым данным новосибирского облизбиркома, на округе №4, где идёт борьба за мандат ушедшего в Госдуму Олега Иванинского, по-прежнему лидирует кандидат от ЕР Виталий Новосёлов. Он набрал 49,75% голосов (8 727). За ним следуют самовыдвиженцы Константин Терещенко (17,96%, 3 150 голосов) и Евгений Гутов (14,64%, 2 568 голосов).

По округу №10, где освободилось место попавшего под уголовное преследование Валентина Сичкарёва, больше всего голосов набрал Андрей Биль («Единая Россия») – 50,59% (6 353). Далее идут Алексей Бердников от КПРФ (13,57%, 1 704 голоса) и Наталья Пинигина от партии «Новые люди» (13,37%, 1 679 голосов).

Кроме того, 11 сентября в Новосибирской области выбрали депутатов в городской совет Карасука и представительные органы 12 муниципальных образований. По данным облизбиркома, все 18 мандатов в карасукском горсовете получили кандидаты от «Единой России» (явка там составила 21,94%). В 12 муниципальных районах представителям ЕР досталось 17 мест из 21. В районные советы депутатов также попал один представитель «Партии пенсионеров» и трое самовыдвиженцев.

По словам Ольги Благо, нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, на выборах зафиксировано не было.