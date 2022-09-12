Стали известны предварительные итоги довыборов в новосибирское Заксобрание

В Новосибирской области завершились довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области на избирательных округах №4 и №10, они прошли в регионе в минувшие выходные. По данным информационной системы «ГАС Выборы» на утро 12 сентября, пока лидируют единороссы Виталий Новосёлов и Андрей Биль.

Согласно данным системы, кандидат в депутаты по округу №4 Виталий Новосёлов (ЕР) набрал 8,7 тыс. голосов. За ним с большим отрывом следуют самовыдвиженцы Константин Терещенко – 3,1 тыс. голосов и Евгений Гутов – 2,5 тыс. голосов.

На округе №10 на данный момент лидирует также кандидат от ЕР Андрей Биль – 6,3 тыс. голосов. В первой тройке оказались коммунист Алексей Бердников – 1,7 тыс. голосов и представитель партии «Новые люди» Наталья Пинигина -1,6 тыс. голосов.

Напомним, что по округу №4 выбирают парламентария на место избранного в Госдуму Олега Иванинского, здесь выдвинуто восемь кандидатов, а по округу №10 – на место Валентина Сичкарёва, лишённого мандата из-за уголовного дела, на этом округе баллотируются в депутаты шесть человек.