Как стало известно 2 августа, областная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от КПРФ Романа Яковлева кандидатом на осенние выборы главы региона. Информацией об этом поделился новосибирский обком КПРФ.

Как сообщается, зампред комитета по агарной политике новосибирского Заксобрания Яковлев, выдвинутый на выборы 17 июня областным отделением КПРФ и предоставивший необходимые документы в избирком 25 июля, сегодня получил удостоверение кандидата в губернаторы.

Согласно опубликованной информации, при проверке поданных Романом Яковлевым 269 подписей в свою поддержку, 1 была признана избиркомом недействительной, к остальным документам вопросов не возникло. Члены избирательной комиссии единогласно поддержали постановление о регистрации Яковлева кандидатом, он получил свое удостоверение лично и поблагодарил сотрудников избиркома за профессиональную работу.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия Новосибирской области также зарегистрировала действующего губернатора региона Андрея Травникова кандидатом на предстоящие выборы. При этом, по информации КПРФ, удостоверение кандидата ни сам Травников, ни кто-либо из его представителей не забрали.