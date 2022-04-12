Новосибирский суд оставил в силе приговор депутату Заксобрания Сичкареву по делу о мошенничестве

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор депутату Законодательного собрания региона Валентину Сичкареву. В конце прошлого года его признали виновным в организации мошенничества с субсидиями.

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата Заксобрания Валентина Сичкарева на вынесенный судом приговор по делу о мошенничестве. Вместе с ним обжаловать приговор решили еще двое фигуратов дела — директор ООО «Сельхозпрод» Виталий Кухта и глава крестьянско-фермерского хозяйства в Чулымском районе Владимир Моисеев.

По данным следствия, в 2019 году Кухта, Моисеев и Сичкарев под руководством последнего похитили более 2,3 млн рублей, которые были направлены из бюджета на развитие фермерского хозяйства. Они подготовили фиктивные документы о якобы выполненных работах в зернохранилище и на животноводческом комплексе хозяйства, чтобы нелегально получить остаток выделенной субсидии.

Приговор фигурантам дела вынесен в конце декабря прошлого года. Валентин Сичкарев признан виновным в совершении преступлений по п.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере), Виталий Кухта и Владимир Моисеев — по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд назначил каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. В начала января все трое подали апелляции с просьбой отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный, однако 11 апреля суд оставил их без удовлетворения.

«Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 11.04.2022 приговор Чулымского районного суда Новосибирской области от 27.12.2021 в отношении Сичкарева В.В., Кухты В.Н., Моисеева В.Л. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, из-за уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Сичкарева в партии. Депутат был избран в Заксобрание региона по округу №10. В соответствии со ст. 3 Закона №81- ОЗ «О статусе депутата Законодательного собрания Новосибирской области», полномочия парламентария прекращаются досрочно в том числе в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося депутатом.

Отметим, в настоящее время в Новосибирской области ведется подготовка к проведению дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу №8. Место стало вакантным после прекращения полномочий экс-депутата Александра Морозова, ставшего фигурантом дела о мошенничестве.