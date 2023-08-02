Андрей Травников зарегистрирован кандидатом на выборах главы Новосибирской области

Областной избирком официально зарегистрировал действующего главу региона Андрея Травникова в качестве кандидата на предстоящих сентябрьских выборах губернатора Новосибирской области.

Голосование на выборах губернатора Новосибирской области пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. В этом году жителям региона впервые предоставлена возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Как сообщили в облизбиркоме, для подачи заявки на участие в дистанционном голосовании избирателю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также актуализировать персональные данные в личном кабинете.

Заявления для участия в голосовании принимаются с 24 июля по 4 сентября. После подтверждения статуса участника ДЭГ в день выборов на портале дистанционного электронного голосования ЦИК России избиратель сможет сделать свой выбор, используя электронный бюллетень.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на гонку в губернаторских выборах в Кузбассе зарегистрировано 4 кандидата.