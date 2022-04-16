Госдума РФ опубликовала сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов в 2021 году. Лидером по доходам среди сибирских депутатов стал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, возглавлявший на выборах список «Единой России» по Новосибирской и Омской областям. Александр Жуков задекларировал доход на сумму более 40 млн рублей и стал самым состоятельным среди других заместителей председателя нижней палаты российского парламента.

Согласно декларациям о доходах, опубликованным на сайте Госдумы РФ, среди новосибирских депутатов самый состоятельный – Александр Аксёненко (фракция СРЗП). Он задекларировал доход свыше 8,5 млн рублей. Его супруга заработала 4,3 млн рублей. У семьи два автомобиля – Toyota Land Cruiser 100 и Porsche Cayenne, дачный дом общей площадью 433 кв.м. У супруги и жены депутата в общей долевой собственности квартира площадью 174 кв.м.

Доход депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова («Единая Россия») в 2021 году составил 5 млн 746 тысяч рублей. Другого движимого и недвижимого имущества у депутата нет.

Дмитрий Савельев («Единая Россия») задекларировал доход в 5 млн 574 тысяч рублей, квартиру общей площадью 99,1 кв.м и 5 нежилых помещений (машиноместа). Транспортные средства в декларации депутата Госдумы не значатся.

Из декларации Олега Иванинского («Единая Россия») следует, что депутат заработал 3,5 млн рублей. При этом в декларации указаны лишь объекты недвижимости, находящиеся в пользовании: наемная квартира на срок полномочий депутата Госдумы в 84,3 квадрата и еще одна квартира в 125 квадратов.

Согласно декларации доход Рената Сулейманова (КПРФ) за 2021 год составил 2,5 млн рублей. В собственности депутата квартира общей площадью 101,2 кв. м, доля в квартире площадью 56,7 квадратов, земельный участок общей площадью 600 кв.м и два автомобиля Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado 120.

В прошлом созыве самым богатым депутатом был экс-топ-менеджер «Ростелекома» Максим Кудрявцев. На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил Максима Кудрявцева своим заместителем, курирующим работу в Москве.