Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально заявил, что не будет бороться за кресло губернатора 9 сентября 2018 года. Свой отказ он объяснил на брифинге, выступая рядом с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не пойдет на выборы губернатора региона. На предстоящих 9 сентября выборах он поддержит врио главы Андрея Травникова.

В свою очередь, врио губернатора заявил о том, что рад объединению усилий для решения общих задач.

«Мы договорились работать вместе. Я уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным», — сказал на брифинге 8 июня Андрей Травников, дав обещание поддержать Локтя на выборах мэра в 2019 году.

По словам Анатолия Локтя, за несколько дней до официального объявления даты выборов политическая борьба уже достигла «своего накала», но и он, и Андрей Травников не приемлют этого. «Жители Новосибирска и области втягиваются в борьбу двух лагерей. Это может привести к торможению развития и ухудшению экономических условий. Мы с Андреем Александровичем (Травниковым — «КС») не приемлем такое развитие событий», — заявил мэр Новосибирска.

Информация о том, что Локоть откажется от губернаторской кампании появилась в начале текущей недели. Комментируя эти сведения, в пресс-службе ЦК КПРФ «КС» поясняли, что партия опасается информационной атаки, если Анатолий Локоть пойдет на выборы.

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