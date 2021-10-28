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Боевое знамя 68-го Кёнигсбергского полка передано Новосибирской области
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Правительство Красноярского края планирует продать предприятие с крупнейшей в регионе сетью АЗС
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Новосибирский метрополитен перейдет на график выходных в период нерабочих дней
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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» на уровне ruA-
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Директор ООО «СибПроектСтрой», г. Омск
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