24 сентября в государственном концертном зале имени А. М. Каца. состоялась инаугурация мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В ходе торжественной церемонии выступили полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Вел мероприятие спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

В своем выступлении губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что в своей работе на новом сроке Анатолию Локтю необходимо опираться на патриотизм жителей города и заверил, что мэр города может рассчитывать на его личную поддержку.

«Андрей Александрович, во многом благодаря вашей личной позиции у нас сложились уникальные отношения, подержанные Законодательным собранием Новосибирской области и его председателем Андреем Шимкивом. Это отношения конструктивного взаимодействия, товарищеской поддержки. Это не только наши возможности, но и наше преимущество, которым мы обязаны воспользоваться. Я обещаю, что сделаю все, что зависит от меня, чтобы реализовать это преимущество», — отметил в ответном слове Анатолий Локоть. Он также поблагодарил всех присутствующих на инаугурации участников за результаты совместной работы. «Вместе мы создаем и строим город, где люди чувствуют себя защищенными, где им нравится работать, хочется жить и растить детей», — резюмировал мэр города.

Напомним, что за пост мэра боролись 15 кандидатов: действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты Дарья Украинцева («Зеленые»), Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), бизнесмены Алексей Крестьянов («Аграрная партия»), Дмитрий Холявченко («Яблоко»), Андрей Токарев («Родная партия»), глава новосибирской ассоциации ветеранов СОБР Александр Гультяев («Партия возрождения России»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), глава правозащитного фонда Сергей Бойко (самовыдвиженец), общественник и администратор музея Олег Викторович («Партия дела»), политик Сергей Лоскутов («Коммунисты России»), гендиректор строительной компании Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождении села»). За Анатолия Локтя отдали голоса свыше 50% от числа горожан, пришедших на избирательные участки.

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