Анатолий Локоть сохранил за собой пост главы города еще на пять лет. После обработки 99,19% протоколов на выборах мэра Новосибирска стало окончательно ясно, действующий мэр города победил с большим отрывом от соперников.

Как сообщает сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, за Анатолия Локтя отдали голоса 50,24% от числа горожан, пришедших на избирательные участки. На втором месте, как было видно уже по данным экзитполов, руководитель правозащитного фонда, координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Он на доли процентов увеличил результат до 18,57%. А вот депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев эти доли потерял, за кандидата от ЛДПР проголосовало 9,37%. Наталья Пинус все же уступила своему коллеге по Совету депутатов, набрав 8,26% голосов.

За экс-заместителя мэра Данияра Сафиуллина, проголосовало 7,32%. Остальные десять кандидатов все вместе взятые не набрали и 5%.

По данным Новосибирской городской муниципальной комиссии число избирателей в Новосибирске – 1187595 (по состоянию на 01.07.2019). В выборах мэра Новосибирска 8 сентября приняли участие 227239 или 19,13% (по состоянию на 19:30). Подсчет голосов продолжается.

За пост мэра боролись 15 кандидатов: действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты Дарья Украинцева («Зеленые»), Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), бизнесмены Алексей Крестьянов («Аграрная партия»), Дмитрий Холявченко («Яблоко»), Андрей Токарев («Родная партия»), глава новосибирской ассоциации ветеранов СОБР Александр Гультяев («Партия возрождения России»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), глава правозащитного фонда Сергей Бойко (самовыдвиженец), общественник и администратор музея Олег Викторович «(Партия дела»), политик Сергей Лоскутов («Коммунисты России»), гендиректор строительной компании Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождении села»).

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