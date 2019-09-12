Как вели кампанию и достигали результатов кандидаты в мэры Новосибирска?

Можно ли считать конкурентными выборы главы Новосибирска без полноценного участия единороссов? Как влияет на политический расклад результат представителя несистемной оппозиции? Почему при бюджете, меньшем, чем у других основных участников мэрской кампании, Сергей Бойко получил рейтинг выше прогнозируемого? Какие выводы и кому стоит сделать по итогам электорального цикла в крупнейшем муниципальном образовании страны — в материале «Континента Сибирь».

На периферию ушло?

Подходящие определения для закончившейся кампании по выборам мэра Новосибирска — тихая, мирная, спокойная. Для большинства горожан безмятежности не нарушила ни голодовка незарегистрированного Южанина, ни аннулирование регистрации Трушакина, ни добровольный отказ от регистрации Проничева. Ни вялое судебное заседание, в котором кандидат от «Справедливой России», экс-политический вице-губернатор Виктор Козодой безуспешно пытался снять с выборов мэра-коммуниста Анатолия Локтя. Можно было бы уделить больше внимания перепалкам между кандидатами, если бы не их исключительно виртуальная локация.

В интернете претенденты на мэрский пост дискутировали о возможностях коалиции, а после выборов продолжают обсуждать этичность действий некоторых из своих соперников. Например, 11 сентября Наталья Пинус вновь подняла тему о принуждении к отказу от участия в выборах в пользу навальниста Сергея Бойко. Неожиданный зеленый свет по его допуску на выборы стал катализатором раскола в лагере противников Локтя. Политические эксперты оценили грамотность этого шага. Не только потому, что он снизил вероятность коалиционного объединения оппозиционных кандидатов вокруг сильнейшего из них (каковым по рейтингам с самого начала Бойко и был) и позволил победить кандидату от КПРФ, который олицетворяет собой действующую власть (особенно после пакта с губернатором-единороссом). А потому что в крупнейшем муниципалитете страны эта победа произошла без выходящих из-под контроля массовых протестных акций.

Цена спокойной кампании — упреки в адрес победителя, что за него поставили галочку всего около 10 % жителей миллионного города. Еще 10 % населения с правом голоса отдали предпочтение 14 его конкурентам. 80 % электората до участков 8 сентября не дошли. Но беспрецедентно низкая для мэрских выборов в Новосибирске явка — это лучше, чем козырь в руках несистемной оппозиции и всех остальных критиков Локтя, который сводился бы к тому, что мэр испугался соратника Навального. Наоборот, штаб Локтя усиленно транслировал идею о высококонкурентной кампании, к участию в которой были допущены все желающие. Однако с этим не согласились бы некоторые из тех 80 %, кто проигнорировал выборы.

Политтехнолог Владимир Леонтьев уверен, что явка была бы выше, если бы не пакт губернатора и мэра, из-за которого единороссы полноценно не принимали участие в выборах мэра Новосибирска. Депутат Законодательного собрания единоросс Алексей Андреев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» говорит, что он впервые пропустил выборы. Считает, что голосовать было не за кого. С его точки зрения ни у одного из кандидатов нет управленческого и политического опыта, который соответствовал бы уровню руководителя крупнейшего муниципального образования страны. По его словам, в бюллетене не было никого, кто дотянул бы до компетенций Владимира Знаткова или Андрея Ксензова, которые баллотировались в мэры в 2014 году. Алексей Андреев скептически относится к мысли, что за пять лет Анатолий Локоть много сделал для Новосибирска: «А чем запомнились те пять лет, что он руководил городом? Новой развязкой, дорогой или станцией метро? Он открыл Бугринский мост, но мост строился при Городецком. Город деградирует, за 5 лет ничего не изменилось к лучшему. Я хожу по грязным неосвещенным улицам даже в центре. Может всё на периферию ушло? Сомневаюсь», — эмоционально говорит депутат, предпочитая, впрочем, не вспоминать, какими были «грязные неосвещённые улицы» в те долгие «тучные» годы, когда городским хозяйством ведали предшественники команды Локтя.

Но с технологической точки зрения штаб Локтя повел себя грамотно, считает Андреев. «Не противиться регистрации представителя Навального, растянуть голоса оппозиции и избежать предвыборного напряжения, как в Москве — это правильная стратегия. Засушил явку, привел к урнам бюджетников и свой железный электорат. Но я не разделяю радости тех, кто восклицает, что в крупнейшем муниципалитете страны воцарились демократия и максимальная выборная открытость. Если бы это было так, то «Единую Россию» допустили к кампании. По меньшей мере самонадеянно пировать победу при отсутствии кандидата от партии, которая держит большинство в горсовете и Заксобрании. Это значит, что большая часть округов в Новосибирске закреплена за депутатами от ЕР. Некоторые из них не раз доказывали свой вес и влияние на выборные процессы», — продолжает Алексей Андреев.

Технология против власти

Сергей Бойко занял второе место на выборах мэра Новосибирска с результатом 18,6 %. Это больше тех 9-10 %, которые ему прочила предвыборная социология от различных агентств, вплоть до ФБК Навального, чей штаб в Новосибирске Бойко курирует.

Этот результат говорит о многом, если учесть, что на выборы он истратил согласно официальному отчёту всего 2,5 млн рублей. Особенно интересно эта сумма смотрится рядом с бюджетами некоторых кандидатов, которые пришли к финишу кампании с меньшим процентом голосов. Третье место занял Евгений Лебедев (8,4 млн рублей), четвертое — Наталья Пинус (7,3 млн рублей), пятое — Данияр Сафиуллин (10,5 млн рублей). Победитель Локоть израсходовал 12,5 млн рублей.

Второе место представителя несистемной оппозиции, которое предсказывала предвыборная социология, пусть и в меньших масштабах, — это данность, которую придется учитывать всем участникам политических процессов. В том числе тем, чьих сторонников держит при них ниточка несогласия с действиями властей. Ведь их потенциальный электорат может обратить внимание на силы, которые выражают взгляды более напористо или чётче противопоставляют себя тем, кто сегодня принимает управленческие решения.

Среди этих 18,6 % на выборах мэра Новосибирска не все голосовали именно за Бойко или за Навального, считает Владимир Леонтьев. «Из штаба Локтя мы слышим, что народ не ходит на выборы, потому что его все устраивает. Не поэтому. Избирательный институт переживает кризис. Снижается уровень доверия к власти, растет уверенность, что ничего не решится, ничего не изменится — народ разуверился в избирательных институтах. 18 % — это не лагерь Бойко в Новосибирске, это люди, которые выражают протест против действий власти. Это немало с точки зрения федерального центра. Сам же Бойко говорит в соцсетях, что ждал большего, что девочки в штабе плакали из-за второго места», — отмечает эксперт.

Лидер новосибирского отделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» счел нужным напомнить, что он возглавлял движение «Антимайдан» и с неприязнью относится к ультралибералам. Но «как практикующий социальный философ и партработник» он не может отрицать потенциала сторонников Навального, аккумулирующего протестные настроения.

«Выборная система, фальшивые договорняки терпят крах, люди ищут новые формы выражения острого протеста. Все эти слащавые разговоры про порядок в своем дворе, дешевая доктрина малых дел — разбить клумбы, покрасить скамейки — больше не работают. Это вчерашний день, а представитель несистемной оппозиции попадал в смыслы. Парень выходит и говорит, что всюду ворье, подлецы, получает результат на выборах мэра. Бойко его достиг, не имея за собой серьезной структуры и серьезных финансовых ресурсов. Навальнисты продемонстрировали высокую эффективность с точки зрения мобилизации. Быстро пробежались по тонкому льду и взяли второе место. Если бы какие-то силы, бизнес вложили бы в Бойко не 2,5, а 20 миллионов, он стал бы мэром Новосибирска, и это был бы общефедеральный скандал», — говорит Анатолий Кубанов.

Результат навальниста на выборах мэра способен оказать значительное влияние на следующий электоральный цикл в Новосибирской области. Региональная кампания может стать приоритетной для столичной «несистемной» оппозиции, считает директор по исследованиям фонда ИСЭПИ (Институт социально-экономических и политических исследований) Александр Пожалов. Он напоминает, что кроме низкорейтингового «Яблока», у оппозиции нет партии, которая дает ей возможность избираться в Госдуму без сбора подписей.

В 2015 году соратник Навального Леонид Волков лично вместе с Бойко участвовал в политической голодовке в Новосибирске, когда избирком отказался регистрировать списки несистемной «РПР-Парнас» на выборах в региональное заксобрание. И в этом году Бойко учел прошлый неудачный опыт сбора подписей.

«После хорошего результата Бойко и его успешной регистрации по подписям на выборах мэра Новосибирска стоит ожидать, что сюда с какой-то партией (например, с «Гражданской инициативой») придут сторонники Навального. И отказать им по подписям будет еще сложнее и скандальнее. Кроме того, в ФБК попытаются тиражировать нынешний московский успех технологического проекта «Умное голосование» на регионы, и Новосибирск тут тоже очевидный претендент», — рассуждает Александр Пожалов.

Непонятен — свайп

Собеседники «Континента Сибирь» без особого энтузиазма отзывались о политтехнологической работе штабов кандидатов в мэры. Некоторые приемы и тезисы, которые по идее должны были привлечь электорат, вызывали вопросы или недоумение.

Маркетолог и бизнес-консультант Дмитрий Петров в беседе с «Континентом Сибирь» отмечает, что у всех «проседала содержательная часть кампании». Это касается, например, агитации за Локтя. «Возьмем слоган «Новосибирску — динамичное развитие». Это напоминает тот неловкий момент, когда ты мэр и в конце срока вдруг понимаешь, что нужно городу. Возникает вопрос: а чем ты занимался предыдущие пять лет? И что именно сейчас собрался динамично развивать? Энтропия — это тоже динамичное развитие процессов распада», — шутит Дмитрий Петров.

Он раскритиковал и анаграмму, где в фамилии мэра буквы переставлены в слово «только». «Я за креатив, но креатив должен выражать суть послания. Вы, серьезный политик, просто переставили буквы в фамилии и считаете, что это круто. Ну плохо. Креатив ради креатива. Что значит «только»? Народ, естественно, тут же начал оттачивать остроумие. «Только рюмка водки на столе?» «Только не Толька»? и так далее», — невысоко оценил ход мэрского штаба Дмитрий Петров.

Политтехнолог Александр Парфенов напротив называет штаб Локтя «законодателем мод» в этом электоральном цикле, а проведенную им кампанию «чистой, открытой и высокотехнологичной». С точки зрения Александра Парфенова, коммунисты больше ориентировались на современные технологии, пытались уходить от клише, а штабы Бойко и Пинус стремились достичь их уровня.

В остальном, по мнению Александра Парфенова, выборы в Новосибирске продемонстрировали низкий профессиональный уровень политиков и работавших с ними консультантов. «Большинство штабов выбрало в качестве идеологической платформы огульную критику действующего мэра и мэрии, совершенно не формируя собственную позитивную повестку. Критиковать проще, чем агитировать «за». Подавляющее большинство оппонентов Анатолия Локтя ничего предъявить аудитории, кроме негатива не смогли, что и предопределило результат», — подчеркивает Александр Парфенов.

Его коллега политолог Владимир Леонтьев ставит в заслугу технологам мэра, что им удалось сдержать влияние на голосование антирейтинга их кандидата. Эксперт не смог больше ничего особенного выделить в кампании действующего главы Новосибирска. Тезисы про «пятилетку Локтя», по его мнению, отдают СССР и это минус.

С Владимиром Леонтьевым солидарен Анатолий Кубанов, который называет кампанию Локтя: «Да здравствует наш великий кормчий». «Вероятно, такой подход вызывал смех даже у самих коммунистов, в итоге Локоть получил меньше, чем в 2014 году, если считать конкретно по количеству голосов. Другие кандидаты кампанию прошли добросовестно. Это была хорошая, скучная, не технологичная, а просто техническая работа», — констатирует Анатолий Кубанов.

Его партия поддержала на выборах мэра Новосибирска Виктора Козодоя, который набрал 0,72 %. В 2014 году в должности политического вице-губернатора и члена президиума регионального политсовета «Единой России» Козодой курировал кампанию проигравшего Локтю кандидата от ЕР. Анатолий Кубанов рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что на выборы в этом году бюджета не нашлось. По данным горизбиркома, израсходовано 198 тысяч рублей.

«Наши спонсоры и партнеры получили жесткое предупреждение от мэрии, влиятельных людей, крупного городского капитала — ни рубля в Козодоя. На старте кампании его поддержал экс-губернатор Василий Алексеевич Юрченко, политик сильный и смелый, что многих пугает. Он рассказал о природе нахождения Локтя у власти. После этого было сделано все возможное, чтобы блокировать нашего кандидата. Набирать жалкие 5 %, выпрыгивая из штанов, было глупо. Продаваться спойлерами в этом балагане гнусно. Лучше честно проиграть. На фоне впечатляющего результата Бойко все выглядят жалко», — заявляет Анатолий Кубанов.

Дмитрий Петров к словам об отсутствии бюджета на выборы относится скептически. «Когда впереди выборы в населенном пункте чуть большем, чем сельское поселение, такие вопросы должны решаться на этапе подготовки. О какой кампании может идти речь, если не сформирован бюджет?» — парирует Петров.

Кстати, речь не только о Викторе Козодое. Вероятно, Бойко и его сторонники не были готовы к регистрации. Иначе сложно оправдать скудность собранных на избирательную кампанию денег.

«Я так и не понял, в чем себя проявил Бойко, — говорит Алексей Андреев. — Я понимаю, что он привлек молодежь, протест. Но технологическая часть мне осталась не ясна. Строить кампанию на негативе неправильно. Нужно показать, что ты сделал для города, кроме того, что занимался критикой. Выберись в горсовет, в Заксобрание, поварись в котле городских проблем, походи на конкурсные комиссии, на комитеты, на рабочие группы. Зачем сразу в мэры идти, не зная, как устроен бюджет и чем живет муниципалитет? Но многие строят кампанию на обещаниях», — говорит Алексей Андреев.

Кампанию Натальи Пинус собеседники «Континента Сибирь» называют стильной. Но не слишком доступной. «Наталья Пинус — умница, пыталась и свою программу представить. Но ее не поняли. За кадром остался смысл ее слогана, то есть, почему Пинус — новый мэр? В постиндустриальном обществе правило простое: если ты не понятен, тебя свайпят», — отмечает Дмитрий Петров. (свайпят— смахивают, перелистывают, перетягивают, убирают информацию на сенсорном экране гаджета, — «Континент Сибирь»)

Данияр Сафиуллин набрал 7,3 % на выборах мэра, хотя вступил в борьбу слишком поздно. «Мне понравилась его пиар-кампания в соцсетях. Он применил жесткое таргетирование (инструмент, позволяющий выделить целевую аудиторию и показать рекламу именно ей, — «Континент Сибирь»). Но контент вызывал вопросы. Он критиковал мэра за состояние городской инфраструктуры, хотя сам четыре года отвечал за нее в мэрии. Это не логично», — говорит Алексей Андреев.

Дмитрий Петров считает, что кандидаты к 8 сентября пришли так, словно отыграли лишь один из трех периодов матча. Повысили узнаваемость, определили рейтинги, аудиторию.

Возможно, в этом и смысл: для некоторых следующий этап игры — в 2020 году.