Бизнесмен, основатель «Сибирского бальзама» Сергей Проничев отказался от борьбы за кресло мэра Новосибирска.

Сегодня, 23 августа, предприниматель, зарегистрированный кандидатом в мэры Новосибирска 20 июля, за две недели до дня голосования подал заявление об отказе от участия в выборах главы города. Как подтвердила «Континенту Сибирь» председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая, сегодня горизбирком рассмотрел заявление Сергея Проничева и аннулировал регистрацию этого кандидата на выборах мэра Новосибирска. «В соответствии с законом, кандидат имеет право не позднее чем за 5 дней до дня голосования подать заявление об отказе от участия в выборах. В этом случае избирательная комиссия должна в течение суток рассмотреть это заявление и аннулировать регистрацию», – рассказала Тамара Краткая.

С самим Сергеем Проничевым на момент публикации новости «Континенту Сибирь» связаться не удалось.

Напомним, что возможность снятия Проничевым своей кандидатуры рассматривалась в материале «Континента Сибирь» «Ключ от парламентских дверей» , где, в частности, утверждалось: «одна из стратегических целей МКС [компания, которую Проничев представляет в Сибири] – добиться прекращения поддержки со стороны мэрии холдинга «Дискус» Алексея Джулая, другая цель – довести до завершения намечавшуюся, но так и не реализованную сделку по покупке новосибирской УК «Спас-Дом». Если Анатолий Локоть не позволит взять себя на испуг, Проничев окажется в трудном положении, потеряв деньги и отношения и не получив ничего, кроме конфронтации. Если же, что менее вероятно, Локоть пойдет на уступки, и Проничев ощутимо «сольёт» свою избирательную кампанию, он зримо подставит мэра, дав всем понять, что тот испугался и обменял свою позицию на интересы МКС (равно как и сам претендент поступил со всеми, кто поверил его призывам)».

Решение сойти с дистанции может свидетельствовать о том, что задачи, которые несостоявшийся кандидат в мэры ставил перед собой, более не актуальны, в том числе, достигнута принципиальная закулисная договорённость в отношении «Дискуса». В то же время эксперты считают , что голоса снявшихся кандидатов вряд ли уйдут к лидеру избирательной гонки – действующему мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

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