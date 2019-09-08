По данным новосибирского горизбиркома, явка избирателей на выборах мэра областного центра за полчаса до закрытия избирательных участков составила всего 19,3%. В 2014-м к этому времени проголосовало 31,43%. «Континент Сибирь» спросил новосибирских политологов, с чем связана рекордно низкая явка.

Такой низкой явки на выборах мэра третьего по величине города России не было никогда. 8 апреля был зафиксирован антирекорд равнодушия избирателей к муниципальным выборам. Напомним, как писал «Континент Сибирь», в 2004 году на выборах мэра в первом туре, который проходил одновременно с выборами президента, проголосовало 54,92% избирателей, во втором — 39,24 %. В марте 2000 года явка избирателей на выборах мэра составила 62,31%.

Новосибирские политологи не удивлены низкой активностью избирателей.

По мнению политолога Александра Парфенова, «низкая явка – свидетельство того, что, по-видимому, горожан все устраивает». «Нет особого протеста, который всегда работает на повышение явки. Избиратели во время избирательной кампании, которая шла в основном в центре города и не распространилась на периферию, в спальные районы, не видели определенной воли к победе у кандидатов. Выборы для людей, как поход в магазин, где они за свой голос делегируют понравившемуся им кандидату право управлять городом», — отметил эксперт.

С тем, что большинство новосибирцев устраивает нынешняя ситуация в городе, поэтому они игнорируют выборы, не согласен политолог Яков Савченко. «Я, откровенно говоря, думал, что явка будет значительно ниже. Поэтому меня поражали оптимистичные прогнозы в 36%. Это связано в первую очередь с тем, что люди непросто потеряли доверие к выборам. Они интуитивно чувствуют в Новосибирске такую всепроникающую фальшь политической жизни, которая навязывается федеральным центром и быстро приживается на территориях. Точно также как имитируется политическая жизнь на федеральном уровне, идет имитация и на новосибирских выборах. При этом в Новосибирске еще и с лубочной, грубой, совершенно неубедительной претензией на профессионализм. Люди чувствуют, что их обманывают. Никакой реальной конкуренции нет. Все решено заранее, есть подставные кандидаты, которым вложили в уста гротескные и потому очень сильно отталкивающие лозунги. Поэтому голосовать, по большому счету, не за кого. К сожалению, имитация конкуренции на выборах проникает не только во властные структуры, но и в оппозицию. Всеобщая фальшь, отсутствие очевидной привлекательности кандидатов это и стало причиной низкой явки», — рассказал политолог.

По мнению первого заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова, особой интриги во время избирательной кампании не было, следовательно, и интереса к выборам у людей тоже, они предпочли заниматься своими делами. «На выборы пришли только те, кто голосовал за своего кандидата. Это тоже определенный сигнал для всех кандидатов. Никто не верит пустым обещаниям. Люди не идут на выборы, потому что не верят сказкам. Отсюда определенное равнодушие. Кроме того, людям хочется, чтобы уважали не только их мнение и выбор, а уважали их интеллект, чтобы не обращались с ними, как слабоумными. Когда кандидаты это поймут, тогда, возможно, люди вновь начнут ходить на выборы», — подчеркнул Андрей Панферов.

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