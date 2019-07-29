Муниципальная избирательная комиссия Новосибирска допустила к выборам 17 кандидатов. Трое получили отказ в регистрации.

27 июля завершился процесс регистрации кандидатов в мэры Новосибирска. За право возглавить городскую администрацию могут побороться 17 человек.

Среди них один самовыдвиженец — это координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске, директор «Фонда защиты прав граждан» Сергей Бойко. Еще два самовыдвиженца получили отказ в регистрации: как ранее сообщал «Континент Сибирь», это пенсионер Анатолий Бабаев и предприниматель Андрей Везнер. Также не допущен к выборам засветившийся в кампании-2014 глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин, выдвинувшийся от «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу».

Официальными кандидатами стали мэр, первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть, которого на второй срок выдвигают коммунисты, депутат городского Совета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, президент межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Сибирская политика» Дарья Украинцева(«Российская экологическая партия «Зелёные»»), директор Фонда содействия развитию Новосибирска в социальной сфере «Городские инициативы», депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный Союз»). Также в кампании примут участие экс политический вице-губернатор Виктор Козодой (выдвиженец «Справедливой России»), предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская Платформа»), генеральный директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»). Сергей Лоскутов («Коммунисты России»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс», бывший справедливорос Александр Гультяев («Партия Возрождения России»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»).

Также в бюллетенях может появиться имя заместителя директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» деревни Ургун Искитимского района со снятой в 2017 году судимостью по ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) Александр Трушакин («Партия Великое Отечество»), управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Алексей Крестьянов («Аграрная партия) и генеральный директор строительной компании ООО Империал Строй Мухаммед-Али Бесланович Хаюрин («Партия Возрождение Села», сайт которой уже год не обновляется).

На досрочных выборах мэра Новосибирска в 2014 году регистрацию получили также 17 человек. Добровольно снялись с выборов шестеро.

«Единая Россия», напомним, пропускает кампанию. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

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